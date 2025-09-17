Tragedia en Iztapalapa: A Una Semana, Revelan Nuevos Detalles de Explosión y Anuncian Más Apoyos

A una semana de la explosión de una pipa en Iztapalapa, las autoridades capitalinas dieron a conocer detalles sobre el origen del accidente, así como el apoyo que se brindará a las víctimas por la tragedia en el Puente de la Concordia en CDMX. ¿Qué pasará con ellos?

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que hasta el momento la cifra de personas que perdieron la vida a causa del estallido de la unidad, que cargaba más de 49 mil litros de combustible, lamentablemente aumentó a 20, mientras que 30 personas más continúan hospitalizadas.

Lamentamos mucho el fallecimiento de 20 personas, que al día de hoy, en este momento, han perdido la vida

También indicó que 33 personas ya se encuentran en sus hogares bajo vigilancia y seguimiento médico. En tanto, la menor de edad Jazlyn Azulet, quien fue protegida por su abuelita, Alicia Matías, durante la explosión, se encuentra recibiendo atención en un hospital de Estados Unidos.

Estamos trabajando para garantizar que haya justicia (...) Estamos exigiendo reparación integral del daño, en cada caso

Pero, ¿cuáles son los avances en la investigación de la tragedia en Iztapalapa?, ¿Cómo se apoyará a las víctimas y a sus familias?

Explosión en Iztapalapa: ¿Cómo van las investigaciones por el accidente?

En conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, dijo que según las investigaciones, se sabe que la pipa de gas que ocasionó el terrible accidente en el Puente de la Concordia, venía de Tuxpan, Veracruz.

Fue en dicho punto donde cargó el combustible y comenzó su recorrido con destino a una gasera ubicada en la alcaldía Tláhuac, para descargar. Sin embargo, cuando circulaba por la Autopista México-Texcoco, tomó una salida para incorporarse a la Autopista México-Puebla.

Esta vía de incorporación es una curva con pendiente positiva. Al entrar en la curva, el vehículo perdió el control y se impactó contra el muro de contención exterior. Inmediatamente después, cambió de dirección y tuvo un segundo impacto con el muro de contención interior

La funcionaria explicó que en ese instante se observó la volcadura del contenedor, el cual quedó tendido en el asfalto. El contenedor presentó un golpe en su parte frontal izquierda, lo que provocó una fractura de aproximadamente 40 centímetros donde se fugó el gas.

El diámetro de expansión del gas, previo a la explosión, fue de 180 metros. Sabemos que en esa área se generó la chispa que detonó el incendio (...) Estos detalles forman parte de las periciales en curso, cuyos resultados se harán públicos posteriormente

¿Qué pasará con la empresa implicada en accidente?

Alcalde Luján refirió que entre las víctimas mortales se encuentra Fernando Soto, quien hasta el momento había sido identificado como el conductor de la pipa de gas, involucrada en el accidente.

Más allá del fallecimiento del conductor, la investigación y la causa penal continúan. En este momento, nuestro objetivo es establecer con claridad qué responsabilidad corresponde a cada uno de los actores relacionados con este terrible incidente

También refirieron que se investigan las condiciones operativas y cumplimiento de la normatividad, por parte de la empresa. Por lo que se impulsará un proceso penal donde se priorice la reparación integral del daño a las víctimas.

La empresa, a través de sus apoderados legales, ya compareció ante el Ministerio Público; ha colaborado con la investigación y manifestó su disposición de aportar recursos económicos para la reparación del daño a las víctimas

En tanto, la empresa, aunque ha exhibido al menos cuatro pólizas de seguro, también ha manifestado su voluntad de aportar recursos económicos propios, para integrar los montos de reparación del daño.

Después de la conferencia, Transportadora Silza publicó un comunicado en el que reiteró su solidaridad con las víctimas y familias afectadas por el accidente del 10 de septiembre. En su texto informaron lo siguiente:

Que han comparecido ante el MP, manifestando su disposición para aportar los recursos económicos necesarios en la reparación integral del daño, y dar la información requerida por la fiscalía capitalina.

Indicaron que cuentan 4 pólizas de seguro vigentes, presentadas ante la autoridad. Además de que aseguraron destinarán recursos adicionales.

La fiscalía capitalina habilitó la línea telefónica: 55 4609 4432, para todas las personas afectadas que necesiten orientación.

La fiscalía de la CDMX es el canal de comunicación para que, en coordinación con la Transportadora Silza.

¿Cómo apoyan a víctimas y familias afectadas por la tragedia?

De acuerdo con las autoridades, las personas afectadas por la explosión en Iztapalapa, reciben acompañamiento en dos modalidades:

Servidores públicos dan acompañamiento en campo a familias que tienen a seres queridos en hospitales, con la finalidad de ver sus necesidades y atenderlas de inmediato

Otro grupo de servidores dan la guía de manera telefónica a familiares que ya fueron dados de alta, así como a quienes perdieron a un familiar

Se han gestionado desde permisos, solicitudes a empresas o dependencias públicas, explicando que su familiar está en estas condiciones, y que tienen que ausentarse de su lugar de trabajo

El secretario de Gobierno, César Cravioto, aseguró que se atienden solicitudes para condonar distintas deudas que tenían las víctimas de este accidente. Entre otras acciones que han brindado a los afectados son:

Hospedaje en hoteles cercanos a hospitales

Gestión para recibir tratamientos especializados en el extranjero

Acompañamiento jurídico

Apoyo psicológico a los familiares

Entrega de apoyos solidarios emergentes

Carpas de descanso en hospitales

Estamos, en algunos casos, localizando a estas personas que estuvieron por horas nada más en el hospital para poder entregar este apoyo y complemento

Crearán comité para donaciones a víctimas

La mandataria capitalina agradeció la solidaridad de la ciudadanía, que desde el primer momento ha manifestado y ha actuado en favor de los afectados en este trágico evento. Asimismo, señaló que han recibido muchas solicitudes para realizar donaciones económicas a las familias.

Por esta razón, se creará un Comité, el cual estará dirigido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También se prevé la participación de la Cruz Roja, de la sociedad civil, empresarios y personalidades reconocidas.

(Se convocarán) Para que rápidamente, en estos días, se conforme un Comité y puedan definir una cuenta a donde se pueda depositar y luego distribuirlo a las personas afectadas

¿Casas o autos dañados por explosión? Así ayudarán

La Fiscalía CDMX habilitó una línea de atención permanente, para todas las personas afectadas por la explosión en Iztapalapa, incluidas aquellas que sufrieron daños a sus vehículos o inmuebles.

Si es tu caso o conoces a alguien que haya resultado afectado, puede llamar al 55 4609 4432 con atención las 24 horas, los siete días a la semana.

A través de esta línea, las víctimas y sus familiares podrán resolver dudas, con lo que respecta al proceso penal, y poder recibir asesoría si aún tienen dudas a partir del contacto que tienen ya con sus asesores jurídicos

También pueden acudir al módulo de atención presencial, en Doctor Río de la Loza 156, quinto piso, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, donde se brinda acompañamiento legal, psicológico y social.

