Fallece Conductor de Pipa de Gas que Explotó en Iztapalapa

La noche de este martes 16 de septiembre de 2025, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó en su reporte más reciente, que entre las dos personas que fallecieron en las últimas horas se encuentra el conductor de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa.

Según la lista que emite la Secretaría, aparece entre los fallecidos Fernando Soto Munguía quien recibía atención en el Hospital de Traumatología 'Victoriano de la Fuente Narváez'.

Explosión

Luego de la explosión de la pipa de gas en la zona del puente de La Concordia, en Iztapalapa el 10 de septiembre, el secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, detalló en conferencia de prensa que se había identificado al chofer de la unidad de Gas LP, perteneciente a la empresa Transportadora Silza, del Grupo Tomza, quien se reportaba grave.

Fue trasladado inicialmente a un hospital del Estado de México y posteriormente al Hospital Magdalena de las Salinas y de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México de este 16 de septiembre, recibía atención en el Hospital de Traumatología 'Victoriano de la Fuente Narváez'.

Fernando Soto Munguía tenía la superficie corporal quemada al 90%.

El 11 de septiembre de 2025, se informó que el conductor estaba custodiado, pero no detenido.

Al respecto Bertha María Alcalde Luján, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, mencionó que los delitos que podrían perseguirse son:

Homicidio culposo

Lesiones culposas

Daño a la propiedad, vinculado a los daños a vehículos.

Hasta el momento la empresa Transportadora Silza no se ha pronunciado al respecto.

Historias recomendadas:

Con información de N+

LECQ