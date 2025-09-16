Lluvias y Granizo Hoy en CDMX: Activan Doble Alerta y Tren Ligero Opera con Servicio Provisional

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) activó doble alerta (Amarilla y Roja) la tarde de este martes 16 de septiembre de 2025 por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en 14 de las 16 alcaldías.

Derivado del pronóstico de lluvias fuertes de hasta 70 milímetros, la dependencia capitalina advirtió sobre encharcamientos e inundaciones, corrientes de agua sobre calles y avenidas y caída de ramas y árboles y lonas.

Por lo anterior, la SGIRPC-CDMX recomendó a los capitalinos no cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes ade agua, ayudar a reguardarse a niños y adultos mayores, evitar refugiarse bajo árboles y, en lo posible, esperar a que la lluvia disminuya.

¿En qué alcaldías hay Alerta Roja?

A las 19:05 horas se mantenía activa la Alerta Roja por pronóstico de lluvias de entre 50 y 70 milímetros en la siguiente lista de alcaldías:

Benito Juárez

Coyoacán

Iztacalco

Iztapalapa

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

¿En qué alcladías hay Alerta Amarilla?

En tanto que la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo de entre 15 y 29 milímetros se mantenía activa en:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Magdalenta Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Puntos afectados por fuertes lluvias

Caída la noche, las fuertes precipitaciones provocaban aectaciones en la colonia Potrero de San Bernardino, en la alcaldía Xochimilco, donde los encharcamientos dejaban calles bajo el agua.

En tanto que el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alertaba por encharcamiento sobre Río Churubusco a la altura de Viaducto Río de la Piedad.

#PrecauciónVial | Por encharcamiento sobre Viaducto Río de la Piedad a la altura de Anillo Periférico, extreme precauciones al conducir. pic.twitter.com/a4D3kCNd8w — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 17, 2025

En la zona se presentó un encharcamiento de 30 metros de espejo por 50 centímetros de tirante en el deprimido vial; en el lugar quedó varado un vehículo particular.

En Circuito Interior Río Consulado y Viaducto Río Piedad, col. Jardín Balbuena, @A_VCarranza, a consecuencia de la insuficiencia de la red de drenaje, se presentó un encharcamiento de 30 m de espejo por 50 cm de tirante en el deprimido vial; en el lugar quedó varado un vehículo… pic.twitter.com/PA6Jo1nvga — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 17, 2025

Otro encharcamiento se reportaba en el ingreso al bajo puente de Viaducto, a la altura de la estación Pantitlán del Metro capitalino.

A la par, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC-CDMX realizaba labores de vialidad para evitar que los automovilistas queden varados y garantizar la movilidad en el bajopuente del Viaducto al oriente y el Eje 3 Añil.

En Tlalpan, a la altura del Anillo Periférico, se registraban encharcamientos que impedían la circulación de autos. Personal de Tránsito acudía a la zona para apoyar a los vecinos.

#PrecauciónVial | Por inundación sobre Tlalpan a la altura de Anillo Periférico, extreme precauciones al conducir. pic.twitter.com/19NWH7g3sd — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 17, 2025

Corrientes de agua de lluvia bajaban con fuerza sobre la carretera Picacho Ajusco, también en la alcaldía Tlalpan. Automovilistas circulan únicamente por el carril izquierdo para poder avanzar.

Corrientes de agua de lluvia bajan con fuerza sobre la carretera Picacho Ajusco, en la alcaldía Tlalpan. Automovilistas circulan únicamente por el carril izquierdo para poder avanzar.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiNeSm pic.twitter.com/MnVi9RnIG1 — NMás (@nmas) September 17, 2025

En Sol y Avenida José López Portillo, en la colonia Consejo Agrarista Mexicano de Iztapalapa, a consecuencia de la saturación de la red de drenaje, se presentó un encharcamiento de 150 metros de espejo por 60 centímetros de tirante.

En Sol y Avenida José López Portillo, col. Consejo Agrarista Mexicano, @Alc_Iztapalapa, a consecuencia de la saturación de la red de drenaje, se presentó un encharcamiento de 150 m de espejo por 60 cm de tirante. En el lugar, labora personal de @SEGIAGUA con equipo hidroneumático… pic.twitter.com/0FjXrUOALj — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 17, 2025

Al sur de la capital, Servicios de emergencia se aproximaban a brindar apoyo por encharcamiento sobre Avenida del Imán y Luis Murillo, colonia Cantil del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán.

#Precaución ⛔ Servicios de emergencia se aproximan a brindar apoyo por encharcamiento sobre Avenida del Imán y Luis Murillo, colonia Cantil del Pedregal, @Alcaldia_Coy.



🌊 Espejo de 70 m y tirante de 25 cm.



🔀 Alternativa vial: Avenida San Fernando.



⚒️ #OperativoLluvias2025… — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 17, 2025

En la alcaldía Xochimilco, brigadas de Servicos Urbanos, Protección Civil y Seguridad Ciudadana se mantienen en territorio atendiendo zonas con anegación de agua; además junto con el Ejército Mexicano se dirigen a Xochitepec para brindar apoyo y acompañamiento en áreas afectadas con el Plan DN-III-E.

Al oriente, el equipo de Protección Civil Iztacalco ayuda a personas afectadas lluvias en la viviendas ubicadas en la calle de Centeno, colonia Granjas México.

El equipo de Protección Civil #Iztacalco ayuda a personas afectadas lluvias en la viviendas ubicadas en la calle de Centeno, Col. Granjas México. pic.twitter.com/3ohmc3Yllo — Alcaldía Iztacalco (@IztacalcoAl) September 17, 2025

En distintas partes de la alcaldía Iztapalapa, personal de la Policía Metropolitana, sectorial y Auxiliar de la SSC apoyan a la ciudadanía en el destape de coladeras, retiro de basura, así como a cruzar de forma segura calles y avenidas, debido a las inundaciones y encharcamientos registrados por la fuerte lluvia de esta noche.

Retrasos en Metro CDMX por lluvias

Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, la Sistema de Transpor Colectivo (STC) Metro implementó marcha de seguridad en las líneas:

2

3

4

5

8

9

A

B

12

Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. "Toma previsiones", pidió el Metro de la Ciudad de México a los usuarios.

#AvisoMetro: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, A, B y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 17, 2025

Tren Ligero CDMX implementa servicio provisional

Por acumulación de agua a la altura de la estación Huichapan, el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México implementó el servicio provisional de Las Torres a Estadio Azteca.

"Equipos de emergencia Tlaloque laborando en el lugar", informó esta noche el servicio de transporte colectivo.

#STEInforma



Tren Ligero



Por acumulación de agua a la altura de la estación Huichapan se implementa servicio provisional de Las Torres a Estadio Azteca.

Equipos de emergencia #Tlaloque laborando en el lugar pic.twitter.com/DlaQHqY9ea — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) September 17, 2025

Momentos más tarde se restableció la operación de Xochimilco a Las Torres con servicio de tren y de Las Torres a Tasqueña con servicio de apoyo de la RTP.

