Sindicato de Morelos, Advierte del Término del Servicio de Anestesia en Todos los Hospitales

El sindicato nacional de trabajadores de la secretaría de Salud sección 29 del Estado de Morelos alertó que, debido a que a las 00:00 horas de hoy, terminó el contrato del Servicio Integral de Anestesia en todos los hospitales del estado, se retiró el personal de la empresa, equipo e insumos de dicho servicio, ante esto, el sindicato alertó:

Esta situación compromete y pone en peligro la atención médica de toda la población morelense usuaria de nuestras unidades

El sindicato indicó que sobre esta situación pidieron que se atendieran los "problemas reales", ya que esto pone en riesgo la vida de los pacientes por lo que piden la atención inmediata de este problema que lleva ya más de 11 horas.

Corriéndose el riesgo de ocasionar el lamentable fallecimiento de pacientes ante urgencias absolutas, lo cual indicaron, sería responsabilidad directa de las autoridades al no haber previsto esta situación

La empresa encargada de prestar este servicio era el responsable de suministrar la anestesia en en los hospitales del estad.

