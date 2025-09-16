Cárteles Deben ser Tratados como a las Organizaciones Terroristas del 11 de Septiembre: FBI

Kash Patel, director del FBI, durante su comparecencia en el Senado, hoy martes 16 de septiembre de 2025, habló sobre la cooperación con México y aseguró que los cárteles deben de ser tratados como a las organizaciones terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Agradeció al gobierno del presidente Donald Trump que designara a los cárteles y narcotraficantes como organizaciones terroristas extranjeras.

Es que debemos tratarlos como a las organizaciones terroristas extranjeras después del 11 de septiembre

Comentó que esas organizaciones criminales deben de ser tratadas como a los miembros de Al Qaeda en el mundo.

Siempre han tenido esa filosofía si les eliminas al jefe, detrás tienen a diez; pero para eliminar, y esa es la clave, eliminar el narcotráfico y eliminar la llegada de droga a raudales a este país, tenemos que emplear nuestras facultades en el Departamento de Guerra

Director del FBI considera trabajar con México para desmantelar cárteles

El funcionario estadounidense recordó que para ir contra esa amenaza (cárteles) debe de ser como lo hicieron con los terroristas cuando los “cazaban” y explicó que será necesario trabajar con las autoridades mexicanas.

Tenemos esa capacidad. Trabajando con las autoridades mexicanas con estos recursos de inteligencia para decir que ubicamos no solo a la persona a cargo, al jefe a cargo, sino a toda la red, y ahora podemos desmantelar toda esa red

Aclaró que para desmentelar a los cárteles, a los que ya los considera una organización terrorista, será una misión de años.

Va a tardar. La cacería después del 11 de septiembre tardó algunos años, y esta va a ser una misión de años

Con información de N+

