De Maya a Canelo: Presentan en Desfile Militar a Nueva Generación de Héroes Caninos Mexicanos

Los binomios caninos son un símbolo de esperanza para México, principalmente por sus habilidades en tareas de búsqueda y rescate. Su presencia en las fuerzas armadas es clave para colaborar en desastres naturales. Por ello, presentaron en el Desfile Militar 2025 a la nueva generación de cachorros que se unen al equipo especial.

Durante el evento que convocó a miles de personas de todas las edades para celebrar el Aniversario 215 de la Independencia de México, los perritos robaron los corazones de los asistentes. Debido a que los también conocidos son como “soldados caninos” son amados por los mexicanos.

Noticia relacionada: VIDEO: Con Piñatas y 'Chiles en Nogada' Animales del Zoológico Celebran Independencia de México

¿Qué es un binomio canino y cuál es su misión?

Un binomio canino está conformado por un humano y un perro, ambos están capacitados para realizar una tarea específica. No obstante, el perro es el que se desplaza y resuelve muchas complejidades de la búsqueda. Su nariz tiene una alta capacidad olfativa, la cual es 40 veces más que la de un humano.

La perrita Frida ayudó en el rescate de personas en el sismo de 2017 en CDMX. Foto: Archivo

Su trabajo es muy importante para ayudar en la prevención de delitos y en el auxilio a la población, debido a que sus tareas pueden ser:

Detección de drogas o explosivos

Búsqueda y rescate

Rastreo y guardia

Custodia

En el caso de México, los binomios caninos se convirtieron en los elementos de las fuerzas de seguridad más emblemáticos, por su labor en las tareas de búsqueda y rescate de personas luego de desastres naturales como huracanes o sismos.

De hecho, en este último caso su experiencia es tan grande, que los perritos acuden a llamados de emergencia a nivel internacional. En 2023, “Proteo”, viajó a Turquía a auxiliar a las personas que resultaron afectadas por un terremoto magnitud 7.8 que dejó miles de muertos y destrucción.

Escultura en honor a Proteo, quien murió durante tareas de rescate en Turquía. Foto: Cuartoscuro

Durante las labores de ayuda, Proteo perdió la vida. Su acto heroíco fue honrado con diversos homenajes, incluso, Turquía donó a un cachorrito de nombre “Arkadas”, que significa “Amigo”, para que siguiera el legado de su compañero.

Video: Recuerdan a Proteo en Desfile Cívico-Militar 2025; Arkadas Encabeza a Grupo Canófilo

¿Quiénes son la nueva generación de binomios caninos?

Como te contamos, la presentación de los cachorritos se realizó en el Desfile Militar 2025. Durante el paso del contingente del Ejército, los policías militares caminaron por las principales calles y avenidas de la Ciudad de México acompañados de los “lomitos”.

Se trata de 28 cachorros militares de raza pastor belga malinois y pastor alemán, quienes nacieron y son entrenados en el Centro de Producción Canina del Ejército y F.A.M. En este espacio cuentan con todo lo necesario para su entrenamiento, desarrollo y salud.

Cachorritos militares en compañía de su mamá. Foto: Sedena

Ahora bien, su entrenamiento se conforma de distintas fases. Por ejemplo, a los dos meses de nacidos, pasan al área de destete y es en esta etapa donde tiene su primera experiencia en una pista especial, donde tocan varias texturas (pasto o piedras) y acostumbran a sus almohadillas a ellas.

También pasan por diferentes alturas, espacios y ruidos, que les brindan mayor confianza, independencia así como concentración. Lo anterior, se lleva a cabo con profesionalismo y diversión, ya que las enseñanzas son con base en juegos.

Cachorros militares durante un entrenamiento. Foto: Sedena

Entre los cachorritos que pronto serán los héroes caninos de México se encuentran:

Taco

Maya

Calceto

Cacao

Canelo

Copo

Coplan

Morgan

Tito

Kicho

Bob

Los cachorros desfilaron en sus mochilas de seguridad. Foto: Reuters

Historias recomendadas:

EPP