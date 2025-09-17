Bobby Pulido Inicia Campaña Política para Llegar a Congreso de EUA: “Siento el Llamado a Servir”

Bobby Pulido lanzó oficialmente su spot político con el que busca llegar al Congreso de Estados Unidos en representación del estado de Texas. ¿Por qué dejó la música?

Este miércoles el famoso intérprete de “Desvelado”, inició otra faceta importante en su vida, pero esta vez no se trata de un nuevo álbum o tour mundial, debido a que la carrera de Pulido toma rumbo al servicio público.

Amigos, hoy comparto algo desde el corazón. Después de mucha oración, pláticas con mi familia y escuchar a la gente de todo el sur de Texas, he decidido postularme para el Congreso en el Distrito 15, escribió en sus redes

José Roberto Pulido Jr., nombre real del excantante, aseguró que esa decisión no se trata solo de él, más bien es un proceso en el que se involucra toda la comunidad.

Se trata de dar a nuestras comunidades una voz más fuerte, de asegurarnos de que nuestras historias se escuchen en Washington, y de luchar por el futuro que nuestros hijos merecen

Pulido, quien busca llegar al Congreso de EUA, asegura que sintió “el llamado a servir de una nueva manera”. Por ello, su voz, que antes estaba enfocada en entretener a la gente, ahora será usada para proponer políticas sociales en favor de los texanos y los migrantes.

Estoy listo para llevar la misma dedicación, disciplina y amor que me han guiado a través de la música y llevarlo al servicio público. Espero que me acompañen en este viaje. Juntos, podemos hacer algo especial por el sur de Texas

¿Por qué Bobby Pulido quiere ser político?

A finales de junio, Bobby Pulido conversó con N+ sobre su último concierto para poner fin a su carrera musical. En dicha entrevista, también compartió los motivos que lo llevaron a incursionar en la política.

La carrera de Bobby Pulido inició en 1995 con la canción “Desvelado”, la cual rápidamente se convirtió en un éxito en México y Estados Unidos. En cada álbum demostró la habilidad para combinar letras emotivas, instrumentación moderna y estilo vocal. Éxitos como “Se murió de amor” y “Le pediré”, se convirtieron en clásicos de la radio tejana.

Lo anterior le valió numerosos premios, como la Furia Musical, Premio Lo Nuestro y múltiples galardones en EUA, consolidando su legado en la escena musical tejana. Además de estar presente en la música, también figuró en varias ocasiones en la lista de “Personas Más Bellas” de la revista People en Español.

El cantante señala que sus éxitos, así como su vigencia en la industria -a pesar de las nuevas tendencias musicales-, son motivo para sentirse bendecido en la vida, ya que gracias a ello pudo forjar la carrera que jamás imaginó lograr.

La música me coqueteó (...) Mi sueño nunca fue ser cantante, es una realidad, pero siempre me ha gustado la música y más que nada, pues no tenía las tablas para ser cantante profesional, es una realidad, pero yo creo mucho en el destino

Sin embargo, su verdadera pasión está en las leyes, debido a que su sueño siempre ha sido ser abogado, dedicarse a trabajar para ayudar a las personas.

Yo estudié ciencias políticas y fui becado a la universidad Saint Mary's, porque yo quería ser abogado y quería dedicarme a la política. Ha sido algo que siempre me ha fascinado (...) No me quiero ir de este planeta sin intentar servir a mi público

¿Cuál es su mayor reto al dejar la música?

El mayor reto para Bobby Pulido será convencer a la comunidad de que su voto será de total confianza, pues es una persona que se ha preparado plenamente para ejercer un cargo público.

Pues yo he creado una fama como cantante, no como político. Entonces, para mí la magia va a ser explicarle a la gente y que me vean a mí como una persona inteligente, preparada y digna para representarlos

Además, la música le ha dado las herramientas para vencer a la timidez y esto será clave ahora en la nueva carrera que se dispone a comenzar.

Yo siempre fui una persona penosa, la verdad, con mucha pena. A través de la música, de mi carrera, se me fue quitando esa pena (...) Siento que por ese lado esas tablas sí me han preparado para estar arriba de un escenario, ahora no cantando, sino platicando (como político)

