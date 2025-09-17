Colegio de Bachilleres 20: ¿Qué Sabemos sobre Presuntas Amenazas de Ataque Armado a Estudiantes?

La seguridad en el Colegio de Bachilleres Plantel 20 “Matías Romero” en la alcaldía Benito Juárez, fue reforzada ante presuntas amenazas de agresiones y un posible ataque armado en la institución educativa. Pero, ¿qué ocurrió?

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización de elementos de seguridad se originó luego de que una publicación en la que un presunto padre de familia indicó que tomaría venganza por una agresión con arma blanca en contra de su hijo en la zona.

Soy el papá de uno de lo que navajearon y ya estoy juntando a toda mi gente para ir y matar a todos los del bacho...

En dicho mensaje, aseguran que las agresiones serán en contra de todas las personas que se encuentren en el lugar. "Más vale que estén al tiro", aseguró. Lo anterior, causó movilización policial, por lo que los integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se presentaron al plantel.

Estamos reforzando los recorridos de patrullaje y vigilancia para prevenir cualquier situación delictiva. Su apoyo es muy valioso, señaló la Unidad de Contacto del Secretario SSC

¿Qué dijeron las autoridades del Colegio de Bachilleres?

Luego de darse a conocer las presuntas amenazas en contra de los estudiantes de la colonia Del Valle, el Colegio de Bachilleres dijo que rechaza todo tipo de violencia.

Ante la circulación de información extraoficial en redes sociales que ha generado preocupación entre nuestra población, se han implementado medidas preventivas pertinentes para salvaguardar la integridad de todas y todos

Por ello, solicitaron a policías reforzar la seguridad de los planteles. En tanto, aumentó la vigilancia en los accesos; las actividades se llevan a cabo de manera normal.

De conformidad en el artículo 21 de la Constitución, se formulará denuncia penal ante las instancias competentes

Mientras que el Colegio de Bachilleres Plantel 20 "Matías Romero" informó que derivado de la información que circuló en redes sociales, se implementaron diversas acciones. Entre ellas, la presencia de elementos de la SSC en inmediaciones de la escuela.

También la implementación de guardias durante el día en los accesos al Bachilleres.

Les pedimos que al ingreso se identifiquen plenamente, con tira de materias y credencial escolar, docente y administrativa

Finalmente, pidieron a los alumnos, mantenerse al interior del plantel para la seguridad de todos.

