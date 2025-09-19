Termina Audiencia de Hernán "N" Vía Remota Ante Juez de Tabasco, Le Dictan Prisión Preventiva

Hernán “N”, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, llegó a México este jueves luego de ser detenido y expulsado de Paraguay.

El exsecretario de Seguridad de Tabasco fue presentado ante las autoridades locales por los delitos de los que se le acusa en dicha entidad.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, se cumplimentó la orden de aprehensión girada por el Juez de Control de la Región Nueve, en contra de Hernán “N”. El detenido está acusado por los delitos de:

Asociación delictuosa

Extorsión

Secuestro exprés

Por ello, este viernes se llevó a cabo su audiencia inicial ante un juez de control, vía remota, la cual se desarrolló durante varias horas y se le dictó prisión preventiva.

El plazo para la vinculación a proceso vence el próximo martes 23 de septiembre de 2025, cuando en audiencia se definirá situación jurídica a las 10:00 horas.

En tanto, se informó que Hernán “N” se encuentra en óptimas condiciones de salud y se le dio acceso a su defensa a la carpeta de investigación, conforme a derecho.

Sin embargo, la FGE señaló que presentará los datos de prueba suficientes en contra del presunto líder de la organización delictiva, “La Barredora”.

Hernán N: ¿Cuántos años podría pasar en la cárcel?

Actualmente, Hernán “N” se encuentra en el penal de máxima seguridad “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Llegó a este centro de readaptación social debido a que también está acusado por delincuencia organizada por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

En ese sentido, al tratarse de un delito federal, el sospechoso debe ser ingresado a dicha prisión.

Sin embargo, el exsecretario de Seguridad de Tabasco, quien fue señalado por su cercanía con el senador morenista, Adán Augusto, también está acusado de, al menos, tres delitos, en dicha entidad:

Por ser hallado culpable de esos delitos, según el Código Penal de Tabasco, podría ser acreedor a una pena de 158 años de prisión.

