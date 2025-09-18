Hernán “N”, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, llegó a México luego de ser detenido y expulsado de Paraguay. El exsecretario de Seguridad de Tabasco, está acusado de delincuencia organizada, por lo que será enviado al Penal del Altiplano, una cárcel de máxima seguridad donde han estado varios narcotraficantes. ¿Cómo es y quiénes han estado ahí?

De acuerdo con las autoridades, Hernán “N”, también conocido como “Comandante H”, ingresó de manera ilegal a Paraguay luego de hacer un recorrido por otras naciones.

Debido a que luego de salir de México, el exfuncionario público realizó el siguiente recorrido:

Panamá

Brasil

Paraguay

Hernán “N”, es señalado por estar al frente de la organización que tiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y fue detenido gracias a movimientos bancarios vinculados a una tarjeta de crédito a su nombre.

El presunto líder de “La Barredora” está acusado por:

Delitos federales

Delincuencia organizada (por ello fue enviado a El Altiplano)

Delitos locales en Tabasco

Asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión

Al llegar al país, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República le cumplimentaron la orden de aprehensión para después realizar su traslado al Penal del Altiplano.



Penal El Altiplano: ¿Qué narcos han estado recluidos ahí?

Ante la llegada de Hernán “N”, también conocido como “El Abuelo” o “Comandante H” y exsecretario de Tabasco, al Penal El Altiplano, se desplegó un operativo especial en inmediaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Este sitio se volvió célebre el 11 de julio de 2015, cuando Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, líder en ese momento del Cártel de Sinaloa, ingresó a través de un túnel.

Hasta ese momento, era considerado el centro penitenciario más eficaz para albergar a los delincuentes y capos más importantes del país. Pero luego de la fuga de Guzmán, su credibilidad sufrió un duro golpe.

Por esta razón, se reforzaron las instalaciones y las autoridades continúan con el envío de criminales más relevantes, tal es el caso de Hernán “N”.

Así llegó Hernán "N", exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de La Barredora al aeropuerto de Toluca, Estado de México.



¿Qué otros narcos han estado en el Altiplano?

