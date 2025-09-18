El Altiplano: ¿Cómo Es y Qué Narcotraficantes Han Estado en Penal al que Llega Hernán "N"?
Hernán N, presunto líder del grupo criminal "La Barredora", será trasladado a El Altiplano, un penal de máxima seguridad. ¿Cómo es y qué narcos han estado recluidos ahí?
Hernán “N”, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, llegó a México luego de ser detenido y expulsado de Paraguay. El exsecretario de Seguridad de Tabasco, está acusado de delincuencia organizada, por lo que será enviado al Penal del Altiplano, una cárcel de máxima seguridad donde han estado varios narcotraficantes. ¿Cómo es y quiénes han estado ahí?
De acuerdo con las autoridades, Hernán “N”, también conocido como “Comandante H”, ingresó de manera ilegal a Paraguay luego de hacer un recorrido por otras naciones.
Debido a que luego de salir de México, el exfuncionario público realizó el siguiente recorrido:
- Panamá
- Brasil
- Paraguay
Hernán “N”, es señalado por estar al frente de la organización que tiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y fue detenido gracias a movimientos bancarios vinculados a una tarjeta de crédito a su nombre.
El presunto líder de “La Barredora” está acusado por:
Delitos federales
- Delincuencia organizada (por ello fue enviado a El Altiplano)
Delitos locales en Tabasco
- Asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión
Al llegar al país, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República le cumplimentaron la orden de aprehensión para después realizar su traslado al Penal del Altiplano.
Penal El Altiplano: ¿Qué narcos han estado recluidos ahí?
Ante la llegada de Hernán “N”, también conocido como “El Abuelo” o “Comandante H” y exsecretario de Tabasco, al Penal El Altiplano, se desplegó un operativo especial en inmediaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Este sitio se volvió célebre el 11 de julio de 2015, cuando Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, líder en ese momento del Cártel de Sinaloa, ingresó a través de un túnel.
Hasta ese momento, era considerado el centro penitenciario más eficaz para albergar a los delincuentes y capos más importantes del país. Pero luego de la fuga de Guzmán, su credibilidad sufrió un duro golpe.
Por esta razón, se reforzaron las instalaciones y las autoridades continúan con el envío de criminales más relevantes, tal es el caso de Hernán “N”.
¿Qué otros narcos han estado en el Altiplano?
- Osiel Cárdenas Guillén: lideró al Cártel del Golfo y creó a su brazo armado, conocido como Los Zetas.
- Héctor Luis "El Güero Palma" Salazar: líder y cofundador del Cártel de Sinaloa. En 2023 fue liberado, pero reaprehendido una vez que puso un pie fuera de la cárcel.
- Rafel Caro Quintero: legendario líder del narcotráfico en México y fundador del Cártel de Guadalajara.
- Eduardo Arellano Félix: líder del Cártel de Tijuana. También pasó una condena en Estados Unidos, antes de ser extraditado en 2021 a México, donde se le abrieron proceso por delincuencia organizada.
- Servando Gómez Martínez, “La Tuta”: lideró a Los Caballeros Templarios por delincuencia organizada y delitos contra la salud.
