Departamento del Tesoro Sanciona a ‘Los Mayos’, Facción del Terrorista Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hoy, 18 de septiembre de 2025, sancionó a Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa, junto con su líder, a quienes acusó de corromper a funcionarios locales.

El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, lavando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales.

Estas medidas forman parte de la estrategia del gobierno estadounidense para frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia su territorio, y se producen en el marco de la visita del subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, a la frontera entre México y Estados Unidos.

Asimismo, las autoridades estadounidenses hicieron énfasis en que esta sanción resaltó las acciones del a administración del presidente Donald Trump para detener las "amenazas de sus fronteras".

Señalan control del Cártel en la frontera

EUA afirmó que Los Mayos son responsables de producir, traficar fentanilo y diversas drogas. Además, los acusó de estar involucrados en extorsiones, lavado de dinero, secuestros y corrupción.

Por su cercanía a la frontera con Rosarito y Estados Unidos son una facción clave para las operaciones del Cártel de Sinaloa. Tienen presencia en los estados de Zacatecas, Sonora y Baja California; se encargan de transportar:

Fentanilo

Heroína

Cocaína

Marihuana

La acción contra Los Mayos se realizó bajo la Orden Ejecutiva 14059, que contempla imposición de sanciones a las personas extranjeras relacionadas con el comercio de drogas ilícitas y la Orden Ejecutiva 13224.

UIF agrega a la lista de personas bloqueadas a Hernán "N"

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de un comunicado de hoy, detalló que Hernán "N" y las personas físicas y morales sancionadas en Estados Unidos tienen un boqueo administrativo.

La integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional.

Lo anterior con el fin de prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La UIF especificó que la lista no es una determinación judicial.

