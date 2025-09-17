Este Sonido Llegará a tu Celular en el Segundo Simulacro Nacional 2025: ¿Debe Tener Volumen?

Durante la mañanera de hoy, 17 de septiembre de 2025, dieron a conocer que el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas, en el marco del Simulacro Nacional 2025, México pondrá en marcha por primera vez el alertamiento sísmico a través de celulares.

Con esta herramienta buscan fortalecer la prevención y la repuesta ante emergencias en todo el país. De acuerdo con Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la nueva modalidad permitirá alcanzar a más de 80 millones de usuarios de telefonía móvil, además de ampliarse a más de 100 estaciones de radio en AM y FM y 11 televisoras comerciales.

Así es el nuevo sonido para celulares

Asimismo, precisó que el sonido del celular debe comenzar a detectarse con el fin de que cuando esté activado, se sepa que es el de la Alerta Sísmica.

Cabe destacar que, aunque tu celular esté en modo silencio, si sonará la Alerta Sísmica. México es el cuarto país en América Latina con este sistema, detrás de Canadá, Chile y Estados Unidos.

Este sonido característico que escucharemos a través de los celulares será un elemento más de alertamiento que debemos identificar en nuestro territorio nacional.

Así será el sonido de los celulares en el marco del Simulacro Nacional 2025, que se realizará el próximo 19 de septiembre de 2025 a las 12:00 horas.

En la Mañanera del Pueblo, también, explicaron que para el alertamiento en celulares no se requiere descargar aplicaciones y no funciona como mensaje de texto. Según explicó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la señal llegará automáticamente a los dispositivos, incluso si estos están en modo silencio, bloqueados o durante una llamada.

Además, detalló que se trabaja con Apple y otros fabricantes para homologar el sistema en todos los dispositivos móviles.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la importancia de este avance, señaló que con el uso de celulares permitirá llegar a más población, incluso en zonas rurales donde el sistema de altavoces no siempre logra cobertura.

Lo de los celulares es muy importante porque la cantidad de personas con celular ya es muy alta, incluso en zonas rurales, entonces, quizá no sonó la alarma del sistema estatal, pero sí el celular, que alerta.

Lo que debes saber del Simulacro Nacional 2025

El alertamiento sonará en celulares a nivel nacional a las 12:00 horas.

Se activará también en radio y televisión comercial.

El sonido será único y deberá ser reconocido como señal oficial de alerta.

Por medio del número 079 se puedes llamar para resolver tus dudas.

La hipótesis del Segundo Simulacro Nacional es un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con incidencia en Ciudad de México (CDMX), Guerrero, Morelos, Jalisco, Colima, Oaxaca, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

