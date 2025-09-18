Mensaje de Alerta Sísmica Llega Mañana: ¿Cómo Es y en Qué Momento lo Recibes en tu Celular?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dio a conocer cómo será el mensaje de la Alerta Sísmica para los celulares, con esta medida busca reforzar la seguridad de millones de personas.

Este nuevo mecanismo permitirá que los celulares emitan un mensaje emergente durante el Simulacro Nacional 2025, que estará acompañado de sonido y vibración, incluso si el dispositivo está en modo silencioso. El aviso llegará de manera automática, sin necesidad de descargar aplicaciones ni estar conectado a internet.

Video: Simulacro Nacional 2025: Así Funciona el Alertamiento Sísmico por Celulares

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, compartió cómo es el mensaje de Alerta Sísmica que llegará a los celulares el 19 de septiembre.

Mensaje de prueba. Este es un mensaje para probar el Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México, como parte del Simulacro Nacional llevado a cabo el día 19/09/25.

De igual manera, las autoridades de Protección Civil revelaron cómo es la alerta que sonará en los celulares por el Segundo Simulacro Nacional 2025: Este Sonido Llegará a tu Celular en el Segundo Simulacro Nacional 2025: ¿Debe Tener Volumen?

Detalles del mensaje de tu celular por el Segundo Simulacro Nacional 2025

El aviso llegará por medio de un mensaje emergente, el cual estará acompañado de un sonido característico, que activará vibración en el dispositivo. Recuerda que este lo recibirás el día 19 de septiembre, en punto de las 12:00 horas.

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, explicó que este nuevo servicio se sumará a la red de 14,491 altavoces distribuidos en los estados con alta sismicidad. Además de que habrá transmisión en estaciones de radio de y televisión.

Este sistema fue desarrollado a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y la Coordinación Nacional de Protección Civil, a través… e implementado por Altán Redes, AT&T y Telcel. Esto será a partir del próximo viernes 19 de septiembre a las 12:00 del día.

La hipótesis para el Simulacro Nacional 2025 será un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, aunque en algunos estados se aplicarán escenarios distintos, como Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Sonora y Baja California, en otras entidades incendios y tsunamis en Baja California.

