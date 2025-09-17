Latin Grammy 2025: Lista Oficial de Todos los Artistas Nominados
Este miércoles, la Academia Latina de la Grabación dio a conocer quiénes son los artistas nominados a los Latin Grammy 2025; conoce la lista y cuándo será la entrega
La Academia Latina de la Grabación anunció hoy, 17 de septiembre de 2025, a todos los nominados para la 26ª entrega anual del Latin Grammy 2025, la cual se llevará a cabo en el en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el 13 de noviembre.
Además, se espera la semana de eventos relacionados bajo el marco de Latin Grammy Week. En esta edición se sumaron nuevas categorías: Mejor Canción de Raíces y Mejor Música para Medios Visuales. Artistas como Bad Bunny, Karol G, Natalia Lafourcade, Alejandro Sanz y Gloria Estefan figuran entre los más nominados.
¿Cuándo, a qué hora y dónde ver los Latin Grammys 2025?
La ceremonia será el día 13 de noviembre de 2025, podrás seguir la transmisión por medio de Televisa Univision, a partir de las 8:00 de la noche, hora del Este/Pacífico (7 p. m., hora central).
Antes, habrá un pre-show de una hora. En la Semana del Latin Grammy, darán a conocer la programación completa de los eventos especiales en las Vegas, incluyen:
- Ceremonia especial de Premiación.
- Las damas líderes del entretenimiento.
- Latin Grammy en las escuelas.
- Recepción de Nominados.
- Presentación del Mejor Artista Nuevo
- Gala de la Persona del Año y la Ceremonia de Estreno. Brindarán más detalles a través de los canales oficiales de los Latin Grammy.
Nominaciones a los Latin Grammy 2025
En mejor canción de raíces:
- Luis Enrique y C4 Trío con Aguacero.
- El David Aguilar y Natalia Lafourcade con la canción de Como quisiera quererte.
- Monsieur Periné, Julio Reyes y Bejuco: Jardín del Paraíso.
- Bad Bunny: Lo que le Pasó A Hawaii.
- Natalia Lafourcade: El palomo y la negra
- Anita Vergara y Tato Marenco: Ella
Mejor música para medios visuales
- Cien años de soledad del compositor Sabino Sanabria
- El eternauta: Federico Jusid
- Cada minuto cuenta: Pedro Osuna
- Pedro Páramo: Gustavo Santaolalla
Canción del año
- Baile inolvidable
- Bad Bunny, Track From: Debí tirar más fotos
- Bogotá: Andrés Cepeda
- Cancionera: Natalia Lafourcade
- Debí tirar más fotos: Bad Bunny
- El día del amigo: Papota, Ca7riel y Paco amoroso
- Otra noche de llorar: Mon Laferte
- Si antes te hubiera conocido: Karol G
- Valudo Marron: Linikier
Mejor nuevo artista
- Alleh
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Annasofia
- Isadora
- Camila Guevara
- Paloma Morphy
- Alex Luna
- Sued Nunes
- Ruzzi
Nota relacionada: Estos son los Mexicanos Nominados al Latin Grammy 2025
Juan Luis Guerra dio a conocer a los nominados a Álbum del Año, que contempla 51% de material nuevo y 5 canciones diferentes:
- Cosa Nuestra: Raw Alejandro
- Debí Tirar mas fotos: Bad Bunny
- Papota: Ca7rriel y Paco Amoroso
- Raíces: Gloria Estefan
- Puñito de Yocahú: Vicente García
- Al Romper la burbuja: Joaquina
- Cancionera: Natalia Lafourcade
- Palabra de Tos Seca: Carín León
- Caju: Liniker
- En las nubes con mis panas: Elena Rose
- ¿Y ahora qué?: Alejandro Sanz
Compositor del año
- Mónica Vélez
- Edgar Barrera
- Pablo Preciado
- Ale Zéguer
- João Ferreira
Mejor álbum pop contemporáneo
- Cuarto Azul de Aitana
- Palacio: Elsa y el Mar
- Al romper la burbuja: Joaquina
- En las nubes con mis panas: Elena Rose
- ¿Y ahora qué?: Alejandro Sanz
Mejor álbum pop tradicional
- Bogotá: Andrés Cepeda
- Lo que nos faltó decir: Jesse & Joy
- Natalia Lafourcade Live at carnegie hall: Natalia Lafourcade
- Después de los 30: Raquel Sofía
- Cursi - Zoe Gotusso
Mejor canción pop
- Bogotá: Andrés Cepeda
- El Día del Amigo: Ca7riel & Paco Amoroso
- Te Quiero: Nicole Zignago
- Soltera - Shakira
- Querida Yo - Yami Safdie & Camilo
Mejor interpretación de música electrónica latina
- Veneka: Rawayana ft. Akappelah
- Orión (Sistek Remix): Boza, Elena Rose y Sistek
- Ella quiere techno: Imanbek y Taichu
- Qqqq: ElaMinus
- Rulay en Dubai (Extended): Mr. Pauer, Villa Electronika y DJ Polin
Mejor grabación del año
- Baile Inolvidable: Bad Bunny
- Palmeras en el Jardín: Alejandro Sanz
- DTMF: Bad Bunny
- #Tetas: Ca7riel y Paco Amoroso
- El día del amigo - Ca7rielL y Paco Amoroso
- Desastres fabulosos: Jorge Drexler y Conociendo Rusia
- Lara: Zoe Gotusso
- Cancionera: Natalia Lafourcade
- Ao teu lado: Liniker
- Si antes te hubiera conocido: Karol G
Urbano
Mejor interpretación de reggaetón
- Baja pa' acá: Rauw Alejandro ft. Alexis y Fido
- Dile a él: Nicky Jam
- Voy a llevarte pa PR: Bad Bunny
- Reggaetón malandro: Yandel ft. Tengo Calderón
- Brillar: Lenny Tavárez
Mejor fusión / interpretación urbana
- Capaz (merenguetón): Alleh y Yorghaki
- DTMF: Bad Bunny
- La plena: W Sound 05 - W Sound ft. Beele & Ovy On The Drums
- Roma: Jay Wheeler
- De Maravisha: Tokischa ft. Nathy Peluso
Mejor canción de Rap/Hip Hop
- Sudor y Tinta: J Noa y Vakero
- El Favorito de Mami: Big Soto ft. Eladio Carrión
- Fresh: Trueno
- Parriba: Akapellah ft. Trueno
- Thc: Arcángel
Mejor álbum de Música Urbana
- Naiki: Nicki Nicole
- Debí Tirar Más Fotos: Bad Bunny
- Underwater: Fariana
- Elyte: Yandel
- MPC (Música Popular Carioca): Papatinho
Mejor canción urbana
- Xq Eres Así - Álvaro Díaz ft. Nathy Peluso
- Cosas Pendientes - Maluma
- DTMF - Bad Bunny
- La Mudanza - Bad Bunny
- En La City - Trueno ft. Young Miko
Música regional- mexicana
Mejor álbum de Música Ranchera/ Mariachi
- Mi suerte es ser mexicano: Pepe Aguilar
- Alma de reina 30 aniversario: Mariachi Reyna de Los Ángeles
- ¿Quién + como yo?: Christian Nodal
Mejor álbum de Música Banda
- 4218: Julión Álvarez y su Norteño Banda
- 25 Aniversario (Deluxe): Luis Ángel El Flaco
- Edición limitada: Banda Ms De Sergio Lizarraga Velázquez.
-
Mejor álbum de Música Norteña
- Pasado, presente, futuro: La Energía Norteña
- La lotería: Los Tigres Del Norte
- V1V0: Alfredo Olivas
- Frente a frente: Pesado
Mejor álbum de Música Tejana
- Imperfecto, Vol. 2: El Plan
- Yo No Te Perdí: Gabriella
- Reflexiones: Grupo Cultura
- El Siguiente Paso (Live Session): Marian y Mariel
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 1/En Vivo): Bobby Pulido
- 6: Juan Treviño
Mejor álbum de Música Mexicana Contemporánea
- Evolución: Grupo Firme
- Miranda: Ivan Cornejo
- Leyenda: DannyLux
- Palabra de To's (Seca): Carín León
- Incómodo: Tito Double P
Mejor canción Regional Mexicana
- Hecha pa' mí: Grupo Frontera
- La lotería: Los Tigres Del Norte
- Tierra trágame: Kakalo y Carín León
- Me jalo: Fuerza Regida y Grupo Frontera
- ¿Seguimos o no?: Lupita Infante
- Si tú me vieras: Carín León y Maluma
Rock / Alternativa
Mejor álbum de Rock
- Legado: A.N.I.M.A.L
- Luna en obras: Marilina Bertoldi
- A tres días de la tierra: Eruca Sativa
- Gigante: Leiva
- Novela: Fito Páez
Mejor Canción de Rock
- TRNA: Ali Stone
- Volarte: Eruca Sativa
- La Torre: Renee
- Legado: A.N.I.M.A.L
- Sale el Sol: Fito Páez
Mejor álbum de Pop/Rock
- El Último Día de Nuestras Vidas: Dani Martín
- Ya Es Mañana: Morat
- R: Renee
- Vándalos: Bandalos Chinos
- Malhablado: Diamante Eléctrico
- Malcriado: Lasso
Mejor canción de Pop/Rock
- No Llames Lo Mío Nuestro: Joaquina
- Tu Manera De Amar: Debi Nova
- Un Último Vals: Joaquín Sabina
- Ángulo Muerto: Leiva
- Desastre Fabulosos: Jorge Drexler y Conociendo Rusia
- Lucifer: Lasso
Mejor álbum de música Alternativa
- Para Quien Trabajas Vol. 1: Marilina Bertoldi
- Papota: CA7RIEL y Paco Amoroso
- Bodhiria: Judeline
- Todos los días todo el día: Latin Mafia
- Daisy: Ruswosky
Mejor Canción Alternativa
- El Ritmo: Bandalos Chinos
- Joropo: Judeline
- Siento que merezco más: Latin Mafia
- Sola: Paloma Morphy
Tropical
Mejor álbum Tropical Contemporáneo
- Calidosa: Mike Bahía
- Puñito de Yocahú: Vicente García
- Ilusión Óptica: Pedrito Martínez
- Bingo: Alain Pérez
- Fiesta Candelaria: Puerto Candelaria
Mejor álbum de Salsa
- Big Swing: José Alberto El Canario
- Fotografías - Rubén Blades y Roberto Delgado y Orquesta
- Mira Como Vengo - Issac Delgado
- Infinito Positivo - Los Hermanos Rosario
- Debut Y Segunda Tanda, Vol. II - Gilberto Santa Rosa
Mejor álbum Merengue/Bachata
- El Más Completo: Alex Bueno
- Novato Apostador: Eddy Herrera
- Milly Quezada: Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana - Milly Quezada
Mejor álbum Tropical Tradicional
- Malena Burka Canta A Meme Solis, Vol. 1: Malena Burke y Meme Solis
- Raíces: Gloria Estefan
- Caminando Piango Piango: Orquesta Failde
Mejor canción tropical
- Ahora O Nunca: Gilberto Santa Rosa
- Cariñito: Techy Fatule
- La Foto - Luis Enrique
- Nunca Me Fui - Fonseca y Rubés Blades
- Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
- Si Volviera Jesús - Víctor Manuelle
- Venga Lo Que Venga - Fonseca y Rawayana
-
Mejor álbum de cumbia/vallenato
- SON 30: Checo Acosta
- El Último Baile: Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella
- De Amor Nadie Se Muere: Karen Lizarazo
- Baila Kolombia: Los Cumbia Stars
- La Jerarquía: Peter Manjarrés y Luis José Villa
Composición - Producción
Mejor álbum cantautor
- Cancionera: Natalia Lafourcade
- Cosas Que Sorprenden A La Audiencia: Vivir Quintana
- Relatos: Ale Zéguer
- Dos Hemisferios: Alejandro y María Laura
- El Cuerpo Después de Todo: Valeria Castro
Mejor canción de cantautor
- Cancionera: Natalia Lafourcade
- Como Un Pájaro: Silvana Estrada
- Quisqueya: Vicente García
- Aeropuerto: Joaquina
- Amarte Sin Que Quieras Irte: Camilú
Mejor Álbum Instrumental
- Havana Meets Harlem - Harlem Quartet ft. Aldo López Gavilán
- Y El Canto De Todas - Rafael Serallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv
- Alma En Cuba - Ariel Brínguez e Iván Melon Lewis
- Saga - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
- Ida E Volta - Yamandu Cosat
Mejor Álbum de Tango
- Colángelo... Tango - José Colángelo
- La Inevitable Tentación De Ir A Contramano - Sexteto Fantasma
- En Vivo 20 Años - Tanghetto
- Piazzolla Para Orquesta Típica - Orquesta Típica Daniel Ruggiero
- Milonguín - Giovanni Parra Quinteto
- Shin-Urayasu - Richard Scofano y Alfredo Minetti
-
Mejor Álbum Folclórico
- Conjuros - Susana Baca
- Joropango - Kerreke y Daniela Padrón
- #Anonimas&Resilientes - Voces Del Bullerengue
- Lentamente - Silvia Pérez Cruz y Juan Falú
- Candombe - Julieta Rada
Mejor Álbum de Música Flamenca
- KM.0 - Andrés Barrios
- Sangre Sucia - Ángeles Toledano
- Flamencas - Las Migas
- Azabache - Kiki Morente
Lengua Portuguesa
Mejor Álbum de Pop Contemporâneo en Lengua Portuguesa
- Maravilhosamente Bem: Julia Mestre
- Coisas Naturais: Marina Sena
- No Escuro, Quem É Você?: Carol Biazin
- Fugacidade: Janeiro
- Caju: Liniker
Mejor Canción en Lengua Portuguesa
- Maravilhosamente Bem: Julia Mestre
- Un Vento Passou: Milton Nascimento e Esperanza Spalding ft. Paul Simon
- Veludo Marrom: Liniker
- Ouro de Tolo: Marina Sena
- Transe: Zé Ibarra
Mejor Álbum de Rock / Música Alternativa en Lengua Portuguesa
- Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!: Djonga
- Big Buraco: Jadsa
- O Mundo Dá Voltas: Baianasystem
- Colinho: Maria Beraldo
- Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas: Tó Brandileone
Mejor Álbum de Samba/Pagode
- Alcione: Alcione
- Manual Práctico Do Novo Samba Tradicional, Vol. 1: Tia Darci: Marcelo D2
- Pagode Da Mart'nália: Mart'nália
- Zeca Pagodinho 40 Anos (Ao Vivo): Zeca Pagodinho
- Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres): Sorriso Maroto
Mejor Álbum de Música Popular/Música Afro-Portuguesa Brasileira
- Sentido: 5 A Seco
- Um Mar Pra Cada Um: Luedji Luna
- Divina Casca: Rachel Reis
- Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso?: Rubel
- Pique: Dora Morelenbaum
-
Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa
- Só Quero Ver: BK' & Evinha
- Demoro A Dormir: Djonga ft. Milton Nascimento
- Caju: Liniker
- A Dança (Ao Vivo): Mc Hariel & gilberto Gil
- Barbie: Mc Tuto ft. Dj Glenner
Mejor Álbum de Música Sertaneja
- Let's Go Rodeo: Ana Castela
- José & Durval: Chitãozinho & Xororó
- Obrigado Deus: Léo Foguette
- Transcende (Ao Vivo/Deluxe): Lauana Prado
- Do Velho Testamento: Tierry
Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa
- Casa Coração: Joyce Alane
- Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané
- Universo De Paixão: Natascha Falcão
- Transespacial: Fitti
- Dominguinho: João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
Mejor Álbum de Música Clásica
- Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World: Isabel Dobarro; Javier Monteverd
- Radamés: São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists
- Brouwer, Elena & Others: Guitar Worls - Ausiàs Parejo, José Luis Ruiz Del Puerto
- Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina - María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale)
- Sisters Of The Moon: Susana Gómez Vázquez; Gonzalo Noqué
Mejor Álbum de Música Infantil
- Buscapié: Luis Pescetti y Juan Quintero
- Jirafas: Rita Rosa
- Los Nuevos Canticuentos: Canticuentos, Coro de Ríogrande
- Aventuras De Caramelo: Antonio Caramelo y Malibu
- Cenas Infantis: Palavra Cantada
Productor del Año
- Rafa Arcaute, Federico Vindver
- Edgar Barrera
- Nico Cotton
- Andrés Torres, Mauricio Rengifo
- Matheus Stiirmer
Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea
- Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag - Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez
- Revolución Diamantina - Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable, - Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale
- I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana - Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica
Mejor Diseño de Empaque
- Cuba And Beyond: Chucho Valdés, Royal Quartet
- Gigante: Leiva
- Masters Of Our Roots: Albita & Chucho Valdés
- Por Esas Trenzas: Lourdes Carhuas
- Cuarto Azul: Aitana
Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum
- Bodhiria: Judeline
- Caju: Liniker
- Cancionera: Natalia Lafourcade
- Enquanto Os Distraídos Amam: Esfera
- Love Cole Proter: Antonio Adolfo
Mejor Video Musical Versión Larga
- Papota (Short Film): CA7RIEL y Paco Amoroso
- Iradoh - 3 Atos de Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari
- Mon Laferte, Te Amo: Mon Laferte
- Lamenot (Extened Cut): Gaby Moreno
- Milton Bituca Nascimento: Nascimento Musica
Mejor Video Musical Versión Corta
- El Club: Bad Bunny
- Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dire): BK'
- #Tetas: Ca7rielL y Paco Amoroso
- Cura Pa Mi Alma: Vera GRV
- Full Time Papi: Guitarricadelafuente
Mejor Arreglo
- Sapato Velho: Rafael Beck e Felipe Montanaro
- Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas): David Bisbal
- Procuro Olvidarte - Versión Sinfónica: Brava ft. Yaneth Sandoval
- Bach's Cuban Concerto For Piano And Tres: Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends
- Camaleón: Cesar Orozco & Son Ahead
- Flight 962: Cassio Vianna Jazz Orchestra
