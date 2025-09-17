Latin Grammy 2025: Lista Oficial de Todos los Artistas Nominados

La Academia Latina de la Grabación anunció hoy, 17 de septiembre de 2025, a todos los nominados para la 26ª entrega anual del Latin Grammy 2025, la cual se llevará a cabo en el en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el 13 de noviembre.

Además, se espera la semana de eventos relacionados bajo el marco de Latin Grammy Week. En esta edición se sumaron nuevas categorías: Mejor Canción de Raíces y Mejor Música para Medios Visuales. Artistas como Bad Bunny, Karol G, Natalia Lafourcade, Alejandro Sanz y Gloria Estefan figuran entre los más nominados.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver los Latin Grammys 2025?

La ceremonia será el día 13 de noviembre de 2025, podrás seguir la transmisión por medio de Televisa Univision, a partir de las 8:00 de la noche, hora del Este/Pacífico (7 p. m., hora central).

Antes, habrá un pre-show de una hora. En la Semana del Latin Grammy, darán a conocer la programación completa de los eventos especiales en las Vegas, incluyen:

Ceremonia especial de Premiación.

Las damas líderes del entretenimiento.

Latin Grammy en las escuelas.

Recepción de Nominados.

Presentación del Mejor Artista Nuevo

Gala de la Persona del Año y la Ceremonia de Estreno. Brindarán más detalles a través de los canales oficiales de los Latin Grammy.

Nominaciones a los Latin Grammy 2025

En mejor canción de raíces:

Luis Enrique y C4 Trío con Aguacero.

El David Aguilar y Natalia Lafourcade con la canción de Como quisiera quererte.

Monsieur Periné, Julio Reyes y Bejuco: Jardín del Paraíso.

Bad Bunny: Lo que le Pasó A Hawaii.

Natalia Lafourcade: El palomo y la negra

Anita Vergara y Tato Marenco: Ella

Mejor música para medios visuales

Cien años de soledad del compositor Sabino Sanabria

El eternauta: Federico Jusid

Cada minuto cuenta: Pedro Osuna

Pedro Páramo: Gustavo Santaolalla

Canción del año

Baile inolvidable

Bad Bunny, Track From: Debí tirar más fotos

Bogotá: Andrés Cepeda

Cancionera: Natalia Lafourcade

Debí tirar más fotos: Bad Bunny

El día del amigo: Papota, Ca7riel y Paco amoroso

Otra noche de llorar: Mon Laferte

Si antes te hubiera conocido: Karol G

Valudo Marron: Linikier

Mejor nuevo artista

Alleh

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Annasofia

Isadora

Camila Guevara

Paloma Morphy

Alex Luna

Sued Nunes

Ruzzi

Juan Luis Guerra dio a conocer a los nominados a Álbum del Año, que contempla 51% de material nuevo y 5 canciones diferentes:

Cosa Nuestra: Raw Alejandro

Debí Tirar mas fotos: Bad Bunny

Papota: Ca7rriel y Paco Amoroso

Raíces: Gloria Estefan

Puñito de Yocahú: Vicente García

Al Romper la burbuja: Joaquina

Cancionera: Natalia Lafourcade

Palabra de Tos Seca: Carín León

Caju: Liniker

En las nubes con mis panas: Elena Rose

¿Y ahora qué?: Alejandro Sanz

Compositor del año

Mónica Vélez

Edgar Barrera

Pablo Preciado

Ale Zéguer

João Ferreira

Mejor álbum pop contemporáneo

Cuarto Azul de Aitana

Palacio: Elsa y el Mar

Al romper la burbuja: Joaquina

En las nubes con mis panas: Elena Rose

¿Y ahora qué?: Alejandro Sanz

Mejor álbum pop tradicional

Bogotá: Andrés Cepeda

Lo que nos faltó decir: Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live at carnegie hall: Natalia Lafourcade

Después de los 30: Raquel Sofía

Cursi - Zoe Gotusso

Mejor canción pop

Bogotá: Andrés Cepeda

El Día del Amigo: Ca7riel & Paco Amoroso

Te Quiero: Nicole Zignago

Soltera - Shakira

Querida Yo - Yami Safdie & Camilo

Mejor interpretación de música electrónica latina

Veneka: Rawayana ft. Akappelah

Orión (Sistek Remix): Boza, Elena Rose y Sistek

Ella quiere techno: Imanbek y Taichu

Qqqq: ElaMinus

Rulay en Dubai (Extended): Mr. Pauer, Villa Electronika y DJ Polin

Mejor grabación del año

Baile Inolvidable: Bad Bunny

Palmeras en el Jardín: Alejandro Sanz

DTMF: Bad Bunny

#Tetas: Ca7riel y Paco Amoroso

El día del amigo - Ca7rielL y Paco Amoroso

Desastres fabulosos: Jorge Drexler y Conociendo Rusia

Lara: Zoe Gotusso

Cancionera: Natalia Lafourcade

Ao teu lado: Liniker

Si antes te hubiera conocido: Karol G

Urbano

Mejor interpretación de reggaetón

Baja pa' acá: Rauw Alejandro ft. Alexis y Fido

Dile a él: Nicky Jam

Voy a llevarte pa PR: Bad Bunny

Reggaetón malandro: Yandel ft. Tengo Calderón

Brillar: Lenny Tavárez

Mejor fusión / interpretación urbana

Capaz (merenguetón): Alleh y Yorghaki

DTMF: Bad Bunny

La plena: W Sound 05 - W Sound ft. Beele & Ovy On The Drums

Roma: Jay Wheeler

De Maravisha: Tokischa ft. Nathy Peluso

Mejor canción de Rap/Hip Hop

Sudor y Tinta: J Noa y Vakero

El Favorito de Mami: Big Soto ft. Eladio Carrión

Fresh: Trueno

Parriba: Akapellah ft. Trueno

Thc: Arcángel

Mejor álbum de Música Urbana

Naiki: Nicki Nicole

Debí Tirar Más Fotos: Bad Bunny

Underwater: Fariana

Elyte: Yandel

MPC (Música Popular Carioca): Papatinho

Mejor canción urbana

Xq Eres Así - Álvaro Díaz ft. Nathy Peluso

Cosas Pendientes - Maluma

DTMF - Bad Bunny

La Mudanza - Bad Bunny

En La City - Trueno ft. Young Miko

Música regional- mexicana

Mejor álbum de Música Ranchera/ Mariachi

Mi suerte es ser mexicano: Pepe Aguilar

Alma de reina 30 aniversario: Mariachi Reyna de Los Ángeles

¿Quién + como yo?: Christian Nodal

Mejor álbum de Música Banda

4218: Julión Álvarez y su Norteño Banda

25 Aniversario (Deluxe): Luis Ángel El Flaco

Edición limitada: Banda Ms De Sergio Lizarraga Velázquez.

Mejor álbum de Música Norteña

Pasado, presente, futuro: La Energía Norteña

La lotería: Los Tigres Del Norte

V1V0: Alfredo Olivas

Frente a frente: Pesado

Mejor álbum de Música Tejana

Imperfecto, Vol. 2: El Plan

Yo No Te Perdí: Gabriella

Reflexiones: Grupo Cultura

El Siguiente Paso (Live Session): Marian y Mariel

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 1/En Vivo): Bobby Pulido

6: Juan Treviño

Mejor álbum de Música Mexicana Contemporánea

Evolución: Grupo Firme

Miranda: Ivan Cornejo

Leyenda: DannyLux

Palabra de To's (Seca): Carín León

Incómodo: Tito Double P

Mejor canción Regional Mexicana

Hecha pa' mí: Grupo Frontera

La lotería: Los Tigres Del Norte

Tierra trágame: Kakalo y Carín León

Me jalo: Fuerza Regida y Grupo Frontera

¿Seguimos o no?: Lupita Infante

Si tú me vieras: Carín León y Maluma

Rock / Alternativa



Mejor álbum de Rock

Legado: A.N.I.M.A.L

Luna en obras: Marilina Bertoldi

A tres días de la tierra: Eruca Sativa

Gigante: Leiva

Novela: Fito Páez

Mejor Canción de Rock

TRNA: Ali Stone

Volarte: Eruca Sativa

La Torre: Renee

Legado: A.N.I.M.A.L

Sale el Sol: Fito Páez

Mejor álbum de Pop/Rock

El Último Día de Nuestras Vidas: Dani Martín

Ya Es Mañana: Morat

R: Renee

Vándalos: Bandalos Chinos

Malhablado: Diamante Eléctrico

Malcriado: Lasso

Mejor canción de Pop/Rock

No Llames Lo Mío Nuestro: Joaquina

Tu Manera De Amar: Debi Nova

Un Último Vals: Joaquín Sabina

Ángulo Muerto: Leiva

Desastre Fabulosos: Jorge Drexler y Conociendo Rusia

Lucifer: Lasso

Mejor álbum de música Alternativa

Para Quien Trabajas Vol. 1: Marilina Bertoldi

Papota: CA7RIEL y Paco Amoroso

Bodhiria: Judeline

Todos los días todo el día: Latin Mafia

Daisy: Ruswosky

Mejor Canción Alternativa

El Ritmo: Bandalos Chinos

Joropo: Judeline

Siento que merezco más: Latin Mafia

Sola: Paloma Morphy

Tropical

Mejor álbum Tropical Contemporáneo

Calidosa: Mike Bahía

Puñito de Yocahú: Vicente García

Ilusión Óptica: Pedrito Martínez

Bingo: Alain Pérez

Fiesta Candelaria: Puerto Candelaria

Mejor álbum de Salsa

Big Swing: José Alberto El Canario

Fotografías - Rubén Blades y Roberto Delgado y Orquesta

Mira Como Vengo - Issac Delgado

Infinito Positivo - Los Hermanos Rosario

Debut Y Segunda Tanda, Vol. II - Gilberto Santa Rosa

Mejor álbum Merengue/Bachata

El Más Completo: Alex Bueno

Novato Apostador: Eddy Herrera

Milly Quezada: Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana - Milly Quezada

Mejor álbum Tropical Tradicional

Malena Burka Canta A Meme Solis, Vol. 1: Malena Burke y Meme Solis

Raíces: Gloria Estefan

Caminando Piango Piango: Orquesta Failde

Mejor canción tropical

Ahora O Nunca: Gilberto Santa Rosa

Cariñito: Techy Fatule

La Foto - Luis Enrique

Nunca Me Fui - Fonseca y Rubés Blades

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

Si Volviera Jesús - Víctor Manuelle

Venga Lo Que Venga - Fonseca y Rawayana

Mejor álbum de cumbia/vallenato

SON 30: Checo Acosta

El Último Baile: Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella

De Amor Nadie Se Muere: Karen Lizarazo

Baila Kolombia: Los Cumbia Stars

La Jerarquía: Peter Manjarrés y Luis José Villa

Composición - Producción

Mejor álbum cantautor

Cancionera: Natalia Lafourcade

Cosas Que Sorprenden A La Audiencia: Vivir Quintana

Relatos: Ale Zéguer

Dos Hemisferios: Alejandro y María Laura

El Cuerpo Después de Todo: Valeria Castro

Mejor canción de cantautor

Cancionera: Natalia Lafourcade

Como Un Pájaro: Silvana Estrada

Quisqueya: Vicente García

Aeropuerto: Joaquina

Amarte Sin Que Quieras Irte: Camilú

Mejor Álbum Instrumental

Havana Meets Harlem - Harlem Quartet ft. Aldo López Gavilán

Y El Canto De Todas - Rafael Serallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv

Alma En Cuba - Ariel Brínguez e Iván Melon Lewis

Saga - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática

Ida E Volta - Yamandu Cosat

Mejor Álbum de Tango

Colángelo... Tango - José Colángelo

La Inevitable Tentación De Ir A Contramano - Sexteto Fantasma

En Vivo 20 Años - Tanghetto

Piazzolla Para Orquesta Típica - Orquesta Típica Daniel Ruggiero

Milonguín - Giovanni Parra Quinteto

Shin-Urayasu - Richard Scofano y Alfredo Minetti

Mejor Álbum Folclórico

Conjuros - Susana Baca

Joropango - Kerreke y Daniela Padrón

#Anonimas&Resilientes - Voces Del Bullerengue

Lentamente - Silvia Pérez Cruz y Juan Falú

Candombe - Julieta Rada

Mejor Álbum de Música Flamenca

KM.0 - Andrés Barrios

Sangre Sucia - Ángeles Toledano

Flamencas - Las Migas

Azabache - Kiki Morente

Lengua Portuguesa

Mejor Álbum de Pop Contemporâneo en Lengua Portuguesa

Maravilhosamente Bem: Julia Mestre

Coisas Naturais: Marina Sena

No Escuro, Quem É Você?: Carol Biazin

Fugacidade: Janeiro

Caju: Liniker

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

Maravilhosamente Bem: Julia Mestre

Un Vento Passou: Milton Nascimento e Esperanza Spalding ft. Paul Simon

Veludo Marrom: Liniker

Ouro de Tolo: Marina Sena

Transe: Zé Ibarra

Mejor Álbum de Rock / Música Alternativa en Lengua Portuguesa

Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!: Djonga

Big Buraco: Jadsa

O Mundo Dá Voltas: Baianasystem

Colinho: Maria Beraldo

Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas: Tó Brandileone

Mejor Álbum de Samba/Pagode

Alcione: Alcione

Manual Práctico Do Novo Samba Tradicional, Vol. 1: Tia Darci: Marcelo D2

Pagode Da Mart'nália: Mart'nália

Zeca Pagodinho 40 Anos (Ao Vivo): Zeca Pagodinho

Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres): Sorriso Maroto

Mejor Álbum de Música Popular/Música Afro-Portuguesa Brasileira

Sentido: 5 A Seco

Um Mar Pra Cada Um: Luedji Luna

Divina Casca: Rachel Reis

Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso?: Rubel

Pique: Dora Morelenbaum

Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa

Só Quero Ver: BK' & Evinha

Demoro A Dormir: Djonga ft. Milton Nascimento

Caju: Liniker

A Dança (Ao Vivo): Mc Hariel & gilberto Gil

Barbie: Mc Tuto ft. Dj Glenner

Mejor Álbum de Música Sertaneja

Let's Go Rodeo: Ana Castela

José & Durval: Chitãozinho & Xororó

Obrigado Deus: Léo Foguette

Transcende (Ao Vivo/Deluxe): Lauana Prado

Do Velho Testamento: Tierry

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

Casa Coração: Joyce Alane

Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané

Universo De Paixão: Natascha Falcão

Transespacial: Fitti

Dominguinho: João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Mejor Álbum de Música Clásica

Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World: Isabel Dobarro; Javier Monteverd

Radamés: São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists

Brouwer, Elena & Others: Guitar Worls - Ausiàs Parejo, José Luis Ruiz Del Puerto

Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina - María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale)

Sisters Of The Moon: Susana Gómez Vázquez; Gonzalo Noqué

Mejor Álbum de Música Infantil

Buscapié: Luis Pescetti y Juan Quintero

Jirafas: Rita Rosa

Los Nuevos Canticuentos: Canticuentos, Coro de Ríogrande

Aventuras De Caramelo: Antonio Caramelo y Malibu

Cenas Infantis: Palavra Cantada

Productor del Año

Rafa Arcaute, Federico Vindver

Edgar Barrera

Nico Cotton

Andrés Torres, Mauricio Rengifo

Matheus Stiirmer

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag - Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez

Revolución Diamantina - Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable, - Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale

I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana - Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica

Mejor Diseño de Empaque

Cuba And Beyond: Chucho Valdés, Royal Quartet

Gigante: Leiva

Masters Of Our Roots: Albita & Chucho Valdés

Por Esas Trenzas: Lourdes Carhuas

Cuarto Azul: Aitana

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

Bodhiria: Judeline

Caju: Liniker

Cancionera: Natalia Lafourcade

Enquanto Os Distraídos Amam: Esfera

Love Cole Proter: Antonio Adolfo

Mejor Video Musical Versión Larga

Papota (Short Film): CA7RIEL y Paco Amoroso

Iradoh - 3 Atos de Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari

Mon Laferte, Te Amo: Mon Laferte

Lamenot (Extened Cut): Gaby Moreno

Milton Bituca Nascimento: Nascimento Musica

Mejor Video Musical Versión Corta

El Club: Bad Bunny

Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dire): BK'

#Tetas: Ca7rielL y Paco Amoroso

Cura Pa Mi Alma: Vera GRV

Full Time Papi: Guitarricadelafuente

Mejor Arreglo

Sapato Velho: Rafael Beck e Felipe Montanaro

Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas): David Bisbal

Procuro Olvidarte - Versión Sinfónica: Brava ft. Yaneth Sandoval

Bach's Cuban Concerto For Piano And Tres: Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends

Camaleón: Cesar Orozco & Son Ahead

Flight 962: Cassio Vianna Jazz Orchestra

