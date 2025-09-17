Estos son los Mexicanos Nominados al Latin Grammy 2025
Te decimos quiénes son los mexicanos nominados a los Latin Grammy 2025, que son considerados los premios más prestigiosos de la música latina
Este miércoles, 17 de septiembre de 2025, se dio a conocer la lista de artistas nominados a los Latin Grammy 2025. Te decimos quiénes son los mexicanos que destacan en la lista.
Los ganadores se revelarán en la gala de los premios más prestigiosos de la música latina, que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos de América (EUA).
Noticia relacionada: Latin Grammy 2025: Lista Oficial de Todos los Artistas Nominados
Mexicanos nominados a los Latin Grammy 2025
Cabe destacar que Bad Bunny lideró las nominaciones de la edición 26 de los Latin Grammy con 12 candidaturas, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Édgar Barrera, quienes acumularon 10 menciones cada uno.
En N+ ya te informamos de la lista oficial completa de todos los nominados al Latin Grammy 2025 y ahora te detallamos cuáles artistas mexicanos están en la lista, además de Barrera.
Natalia Lafourcade
- Mejor canción de raíces: El palomo y la negra
- Canción del año: Cancionera
- Álbum del Año: Cancionera
- Mejor Álbum Pop Tradicional: Natalia Lafourcade Live at carnegie hall
David Aguilar y Natalia Lafourcade
- Mejor canción de raíces: Como quisiera Quererte.
Jesse & Joy
- Mejor Álbum Pop Tradicional: Lo que nos faltó decir
Carin León
- Álbum del Año: Palabra de to's (Seca)'
