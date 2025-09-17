Estos son los Mexicanos Nominados al Latin Grammy 2025

Este miércoles, 17 de septiembre de 2025, se dio a conocer la lista de artistas nominados a los Latin Grammy 2025. Te decimos quiénes son los mexicanos que destacan en la lista.

Los ganadores se revelarán en la gala de los premios más prestigiosos de la música latina, que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos de América (EUA).

Noticia relacionada: Latin Grammy 2025: Lista Oficial de Todos los Artistas Nominados

Mexicanos nominados a los Latin Grammy 2025

Cabe destacar que Bad Bunny lideró las nominaciones de la edición 26 de los Latin Grammy con 12 candidaturas, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Édgar Barrera, quienes acumularon 10 menciones cada uno.

En N+ ya te informamos de la lista oficial completa de todos los nominados al Latin Grammy 2025 y ahora te detallamos cuáles artistas mexicanos están en la lista, además de Barrera.

Natalia Lafourcade

Mejor canción de raíces: El palomo y la negra

Canción del año: Cancionera

Álbum del Año: Cancionera

Mejor Álbum Pop Tradicional: Natalia Lafourcade Live at carnegie hall

David Aguilar y Natalia Lafourcade

Mejor canción de raíces: Como quisiera Quererte.

Jesse & Joy

Mejor Álbum Pop Tradicional: Lo que nos faltó decir

Carin León

Álbum del Año: Palabra de to's (Seca)'

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

