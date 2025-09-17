¿Dónde Está Lloviendo en CDMX Hoy? Así Consultas En Vivo Alcaldías con Precipitaciones Pluviales

Este miércoles, 17 de septiembre de 2025, amaneció lloviendo en varios puntos de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos como consultar en vivo las alcaldías donde hay precipitaciones pluviales.

Hasta el corte de las 6:00 de la mañana, se regitraba lluvia en las sigueintes alcaldías:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Tlalpan

Xochimilco

Tláhuac

Milpa Alta

Cabe recordar que durante la noche de ayer se registró una fuerte lluvia en la ciudad, con una caída de agua cercana a los 15.8 millones de metros cúbicos. Las alcaldías más afectadas fueron:

Tlalpan

Xochimilco

Tláhuac

Video: Fuertes Lluvias Sorprenden a Colonos de Tlalpan: "Nunca Había Habido Una Inundación de Esta Magnitud"

Para hoy se prevé cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente templado en el Valle de Méxicoy frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente cálido y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Recuerda que puedes consultar el mapa de lluvias por alcaldías en tiempo real aquí.

Video: Clima Hoy en México del 17 de Septiembre de 2025 con Raquel Méndez: Lluvia en CDMX

Se recomienda a la población consultar los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX.

Noticias relacionada: Afectaciones en Metro CDMX por Lluvia de Hoy: ¿Qué Líneas Tienen Servicio Retrasado?

Lluvias en el país

Para este miércoles, se prevén lluvias en varios estados del país, de acuerdo con los reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en: Sinaloa (sur), Veracruz (sur), Guerrero (este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (norte y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en: Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes en: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Intervalos de chubascos en: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Con información de N+

