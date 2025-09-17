Afectaciones en Metro CDMX por Lluvia de Hoy: ¿Qué Líneas Tienen Servicio Retrasado?
Entérate aquí cómo opera el Metro CDMX en líneas afectadas por la lluvia de la mañana de hoy, 17 de septiembre de 2025
Toma tus precauciones: En la Ciudad de México amaneció lloviendo nuevamente hoy, 17 de septiembre de 2025, por lo que el servicio del Metro CDMX está afectado en varias líneas; aquí te damos los detalles sobre la operación del Sistema de Transporte Colectivo (STC).
- Datos de la lluvia del 16 de septiembre de 2025: Una tormenta con granizo azotó gran parte de la Ciudad de México, causando caída de árboles, encharcamientos o inundaciones en calles, avenidas y en varias casas
- De acuerdo con el Gobierno de CDMX, llovieron 15.8 millones de metros cúbicos de agua
- Las alcaldías más afectadas fueron Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac
- La lluvia continuó a lo largo de la madrugada de hoy y se prevé que las precipitaciones sigan en CDMX
- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó clima para CDMX con temperatura máxima de entre 23 y 25 grados centígrados y lluvias fuertes por la tarde, con descargas eléctricas y granizo
Líneas del Metro CDMX afectadas por la lluvia de hoy
El Metro de la Ciudad de México informó este miércoles que implementó marcha de seguridad en varias líneas, por la lluvia de esta mañana, por lo que los trenes reducen la velocidad, como medida de precaución, para garantizar un trayecto seguro.
Las líneas afectadas son las siguientes:
- Línea 2
- Línea 3
- Línea 4
- Línea 5
- Línea 8
- Línea 9
- Línea 12
- Línea A
#AvisoMetro: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 y A. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 17, 2025
Toma previsiones.
Estaciones del Metro CDMX cerradas hoy
Además, el Metro notificó a los usuarios que la estación Zócalo/Tenocthtitlan, de la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, permanece cerrada, luego de las Fiestas Patrias 2025, “hasta nuevo aviso”.
Buen día, la estación Zócalo/Tenochtitlan continúa cerrada hasta nuevo aviso.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 17, 2025
