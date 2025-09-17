Saldo de las Lluvias en la CDMX: 47 Encharcamientos, 21 Árboles Caídos y Una Barda Desplomada

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer el balance de las lluvias de este martes 16 de septiembre en la capital del país, siendo la zona sur la que más resultó afectada.

Las fuertes precipitaciones afectaron a las 16 alcaldías y dejaron un saldo de 47 encharcamientos, 21 árboles caídos, afectaciones a viviendas, anegaciones, el desplome de una barda y dos cortocircuitos.

Estas cifras fueron reportadas a través del operativo Tlaloque, un plan de la administración local para atender las afectaciones derivadas de la temporada de lluvias.

En total, la Secretaría de Gestión del Agua (Segiagua) desplegó a 137 elementos apoyados en 52 vehículos para bombeo de emergencia, hidroneumáticos, pipas de agua tratada y una grúa, entre otros.

Un acumulado de millones de litros

El gobierno capitalino informó que en total cayeron este 16 de septiembre 15.8 millones de metros cúbicos de lluvia, suficientes para llenar casi 10 veces el Estadio Azteca.

El máximo de precipitación se presentó en las siguientes estaciones pluviométricas:

Tlalpan

Villa Coapa: 54 mm.

San Pedro Mártir: 44.75 mm.

Planta Abasolo: 42.25 mm.

Iztapalapa

Lumbrera: 45.25 mm.

El Molino: 31.5 mm.

Venustiano Carranza

López Mateos: 36.25 mm.

Iztacalco

Deportiva: 35.5 mm.

Se desborda río San Buenaventura y hubo caída de árboles

La Segiagua informó que el Sifón del río San Buenaventura, en Xochimilco, se desbordó, aunque la situación fue controlada y no hubo afectaciones graves.

Ante los pronósticos, la dependencia desplegó puntos de guardia en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Las alcaldías más afectadas y donde se reportaron la mayor parte de encharcamientos fueron Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan y Tláhuac.

Mientras que el Heroico Cuerpo de Bomberos atendió la caída de 21 árboles y dos cortocircuitos.

Además, se reportó la caída de una barda de 1.70 metros de altura y 2 metros de longitud en la colonia San Andrés Totoltepec, en Tláhuac, sin que hubiera personas lesionadas.

Impacto al transporte público

Entre las afectaciones en el servicio del transporte público, los más importantes ocurrieron:

Tren Ligero implementó servicio provisional de las estaciones Las Torres a Estadio Azteca.

La Línea 7 del Trolebús implementó operación provisional de terminal CU a Lomas Estrella.

El Metro de la CDMX implementó marcha de seguridad en toda la red.

