Enviado Especial de Trump a Venezuela se Reúne con Maduro: "Creo en Evitar la Guerra"

Ante la tensa situación política que desde hace semanas se intensificó entre Estados Unidos y Venezuela, este martes 16 de septiembre 2025, Richard Grenell, enviado especial de Donald Trump, dijo que hoy defendió la diplomacia y la búsqueda de un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, para "evitar la guerra", esto en medio del despliegue militar ordenado por EUA en el Caribe.

Siempre me oirán como alguien que aboga por el diálogo. He ido a ver a Nicolás Maduro. Me he sentado frente a él. He expresado la postura de 'América Primero'. Entiendo lo que quiere. Creo que aún podemos llegar a un acuerdo. Creo en la diplomacia. Creo en evitar la guerra

Así lo anunció durante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que se realiza por primera vez en Paraguay.

La reunión entre Grenell y Maduro se da en el día que Trump dio a conocer que, las fuerzas estadounidenses han atacado hasta ahora en el mar Caribe a tres embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela y no dos, como hasta ahora había dicho.

¿Por qué Estados Unidos ha atacado barcos de Venezuela?

En N+ te explicamos que las actuales tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela comenzaron con el despliegue de tres buques destructores en aguas del mar Caribe.

Donald Trump, ordenó el pasado 5 de septiembre de 2025, al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan "Razin" Caine, derribar aviones venezolanos si estos representan una amenaza para los buques de guerra estadounidenses desplegados en el sur del Caribe. Horas antes, EUA había ordenado el despliegue de 10 aviones caza F-35 para la lucha contra el narcotráfico en Puerto Rico, como parte de la estrategia del gobierno encabezado por Trump.

¿Quién es Richard Grenell?

Es un diplomático y experto en política internacional.

Enviado especial del presidente para las negociaciones de paz en Serbia y Kosovo.

En septiembre de 2017, Trump lo nominó como embajador de Estados Unidos en Alemania.

Grenell se reunió con Maduro a finales de enero de este año.

