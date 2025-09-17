Segundo Simulacro Nacional 2025: ¿Tu Celular Es Compatible para que Llegue Mensaje de Alerta?

Este viernes, 19 de septiembre, se realizará el segundo Simulacro Nacional 2025, en México, con motivo de los aniversarios de los terremotos de 1985 y de 2017; aquí te decimos cómo puedes saber si tu teléfono celular es compatible para que te llegue el mensaje de alerta.

En N+, te informamos a qué hora va a sonar la alerta sísmica este 19 de septiembre de 2025 y cuál es el mensaje que vas a recibir en tu teléfono celular, durante la primera prueba de alertamiento de este tipo.

Recuerda que es importante participar en el Simulacro Nacional 2025, para saber cómo reaccionar ante alguna emergencia.

¡Unidos por México! 🇲🇽 Participemos en el 🛑 #SegundoSimulacroNacional2025 este 📅 19 de septiembre a las 🕛 12:00 h (hora del centro).



Registra tu inmueble en 🔗 https://t.co/Q4hJ1aVhp3 y construyamos una cultura de prevención. pic.twitter.com/Hgf4eShDv7 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 16, 2025

¿Cómo saber si tu celular es compatible para recibir el mensaje de alerta?

El Gobierno de México realizará por primera vez la prueba nacional de alertamiento para más de 80 millones de teléfonos celulares, con el envío de un mensaje que llegará a los dispositivos, sin embargo, debes revisar si tu teléfono es compatible.

De acuerdo con las autoridades, algunos teléfonos previos a marzo de 2023 y a marzo de 2024, podrían presentar problemas para recibir el mensaje de alerta el día del Simulacro Nacional 2025, por lo que recomendaron mantener actualizado el sistema operativo.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, destacó que "habrá algún modelo de marca chiquita que por alguna razón no lo configuraron", pues no todos los dispositivos estaban obligados a tenerlo y subrayó que se trata de un "porcentaje muy reducido" de celulares.

Mientras que Jorge Luis Pérez Hernández, titular de la Unidad de Infraestructura Pública Digital de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que algunos dispositivo podrían no recibir la alerta porque no están "homologados", como parte de "una norma que sacó el órgano regulador, que hora está desapareciendo, el IFT” (Instituto Federal de Telecomunicaciones).

Los teléfonos celulares que recibirán el mensaje de alerta para el Simulacro Nacional 2025 deben contar con tecnología 2G, 3G, 4G y 5G.

¿Cómo solucionarlo?

Una de las soluciones para que recibas el mensaje de alerta, puedes configurar las notificaciones manualmente. En el sistema operativo Android, con ayuda de la siguiente ruta:

Ajustes

Notificaciones

Ajustes avanzados

Alertas de emergencia inalámbricas

Activar

En el sistema operativo iOS, puedes activar las notificaciones en la siguiente ruta:

Configuración

Notificaciones

Activar alertas gubernamentales

En caso de que la alerta no llegue a tu teléfono celular, puedes reportarlo al teléfono 079.

📌¡No te alarmes! El mensaje ⚠️📲 durante el #SegundoSimulacroNacional2025 encenderá la pantalla de tu celular y recibirás una alerta sonora.



Conoce más: https://t.co/SQVnWwl34G pic.twitter.com/WFEd778CZ2 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 17, 2025

