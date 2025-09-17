Venezuela realizará ejercicios militares en el Caribe, después de que Estados Unidos destruyera tres embarcaciones provenientes de esta nación, dedicadas presuntamente al narcotráfico. El anuncio fue hecho por Vladimir Padrino, ministro de Defensa.

Venezuela realiza ejercicio militar ante “amenaza” de Estados Unidos

Durante tres días, las fuerza armadas de Venezuela movilizarán a más de 2 mil 500 efectivos en la isla de La Orchila, en el Caribe. El anuncio llega ante la que considera una “amenaza” por parte de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en aguas internacionales cerca del país sudamericano.

Según declaró Vladimir Padrino, en las acciones participarán 12 buques de la Armada Bolivariana, así como 22 aeronaves y una veintena de embarcaciones. La maniobra militar lleva por nombre Caribe Soberano 200.

Al respecto, el ministro de Defensa declaró:

En esta coyuntura especial, nosotros tenemos que duplicar los esfuerzos, elevar nuestro apresto operacional, para un escenario de conflicto armado en la mar. Y lo estamos haciendo.

Crecen tensiones entre Venezuela y Estados Unidos por operativos en el Caribe

Cabe señalar que las últimas tensiones entre Venezuela y Estados Unidos comenzaron después de que el gobierno estadounidense decidiera no reconocer al gobierno de Nicolás Maduro. Múltiples organizaciones señalaron severas inconsistencias en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela.

A partir de esa coyuntura, en Estados Unidos crecieron las quejas sobre El Tren de Aragua, una organización criminal venezolana. Además, con la llegada del gobierno de Donald Trump, se acusó a Nicolás Maduro de dirigir el presunto Cártel de los Soles.

Actualmente, Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por el presidente, mientras que por el propio Vladimir Padrino ofrece una recompensa de 15 millones de dólares.

La ofensiva de Estados Unidos contra el tráfico de drogas en el Caribe ha llevado a la destrucción de tres embarcaciones presuntamente dedicadas al trasiego de drogas en aguas internacionales.

