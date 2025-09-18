Ingresa Hernán ‘N’ al Penal del Altiplano en el Estado de México

En un vehículo blindado conocido como 'Rino', escoltado por al menos 50 elementos de la Agencia Federal de Investigación, del Ejército y la Guardia Nacional, entró a la Aduana del Penal del Altiplano, el exsecretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco, Hernán 'N' señalado por ser el líder del grupo criminal ‘La Barredora’.

Este exfuncionario es acusado por la Fiscalía de Tabasco de los delitos de:

Asociación delictuosa

Extorsión

Secuestro exprés

Y por la Fiscalía General de la República por el delito de delincuencia organizada.

Investigaciones

Hernán ‘N’ era identificado como el ‘Licenciado H’, presuntamente brindaba protección a grupos de ‘huachicoleros’ en Tabasco, además se dedicaba también a la extorsión y secuestro.

Todo esto ocurrió cuando él era secretario de Seguridad de Tabasco y el gobernador de ese estado era Adán Augusto López.

Va a ser sometido a un estudio médico, también a un cuestionario para conocer su nivel de peligrosidad y estará en un área especial donde se encuentran las personas privadas de la libertad antes de ser presentado ante un juez de control.

Llegada a México

Hernán 'N', exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal 'La Barredora', llegó esta noche al Aeropuerto de Toluca, 18 de septiembre de 2025, a México. El Abuelo o Comandante H, como también es conocido, fue detenido el pasado 12 de septiembre en Paraguay y posteriormente fue expulsado y entregado a nuestro país.

Noticia relacionada: Esposado y con la Cabeza Agachada, Así Fue la Expulsión de Hernán 'N' de Paraguay a México

Su vuelo hizo una escala en Colombia para después llegar esta mañana a Tapachula, Chiapas, donde estuvo por 9 horas, por lo que su llegada al Cefereso 1 "El Altiplano", en Almoloya de Juárez, Edomex, se retrasó.

Llegada de Hernán "N" a Toluca.

Después de las 11 de la noche, el convoy que trasladó del Aeropuerto Internacional de Toluca, al exsecretario de Seguridad de Tabasco, llegó al Centro Federal de Readaptación Social número 1, donde pasará su primera noche.

¿Ahora qué sigue en el proceso de Hernán "N"?

Se prevé que comparezca ante un juez de Control del Estado de México.

Después se llevará a cabo la audiencia de imputación, el Ministerio Público explicará los motivos de su detención y orden de aprehensión que es el delito de delincuencia organizada.

el Ministerio Público explicará los motivos de su detención y orden de aprehensión que es el Después, también será presentado ante un juez de Control de Tabasco , se prevé vía remota, ya que enfrenta otra orden de aprehensión por: asociación delictuosa, secue stro exprés y extorsión.

, se prevé vía remota, ya que enfrenta stro exprés y extorsión. La orden de aprehensión que se ejecutó esta noche contra Hernán “N” fue emitida como resultado de la colaboración de Interpol con la Fiscalía de Tabasco.

En tanto, este día, un juez federal giró una orden de aprehensión contra Hernán "N", por el delito de delincuencia organizada. Se trata de la primera orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República.

Llegada de Hernán "N" a Toluca.

Al momento de su llegada al Hangar del Aeropuerto de Toluca, un agente de la Agencia de Investigación de Criminal le lee sus derechos y la orden de detención por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Así llegó Hernán "N", exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de La Barredora al aeropuerto de Toluca, Estado de México.



Más detalles en https://t.co/92fYDwC2TX pic.twitter.com/lwDNmkQzu4 — NMás (@nmas) September 19, 2025

La entrega de El Abuelo, uno de los principales objetivos criminales del gobierno de México, fue posible gracias al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y la SRE, con apoyo de las autoridades del país sudamericano.

VIDEO: Confirman Extradición de Hernán "N", Exsecretario de Seguridad de Tabasco Ligado a "La Barredora"

Traslado a El Altiplano; blindan el penal de máxima seguridad

Hernán "N" fue trasladado antes de las 22:30 horas, bajo un fuerte dispositivo de seguridad al penal de máxima seguridad, el Cefereso 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Edomex.

La cárcel es blindada por Fuerzas Federales, como el Ejército, Guardia Nacional, así como agentes estatales.

Traslado de Hernán "N" a El Altiplano. Foto: N+

La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó su alta en el Registro Nacional de Detenciones.

Ficha de detención de Hernán "N". Fuente: SSPC

¿Quién es Hernán 'N'?

Hernán 'N', es conocido como El Comandante H o El Abuelo. Tiene 72 años.

Fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Tabasco en diciembre de 2019 por el entonces gobernador del estado, Adán Augusto López.

Incluso se mantuvo en el cargo después de que Adán Augusto fue nombrado secretario de Gobernación, en 2021.

El 5 de enero de 2024, ante la ola de violencia que azotó Villahermosa, Tabasco, renunció como secretario de Seguridad.

En noviembre de 2024, la Fiscalía de Tabasco abrió una carpeta en su contra.

Hernán 'N', trabajó con el PRI, en el gobierno de Roberto Madrazo.

Fue subsecretario de Prevención y Readaptación Social de 2001 a 2005.

Historias recomendadas:

Con información de Arturo Sierra | N+