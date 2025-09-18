Un juez federal giró una orden de aprehensión contra Hernán "N", exsecretario de Tabasco y presunto líder del cártel La Barredora, por el delito de delincuencia organizada. Se trata de la primera orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República en contra de “El Abuelo” o "Comandante H", como también se le conoce.

Hernán "N", quien fue detenido el pasado 12 de septiembre en una localidad de Paraguay, fue expulsado ayer de aquél país, según declararon las autoridades paraguayas. Después de varias horas de vuelo y de haber hecho una escala en Colombia, el detenido ya se encuentra en México para enfrentar su proceso legal.

Será trasladado al Cefereso 1 en el Altiplano

La entrega de Hernán "N", presunto líder de "La Barredora" se concretó a las 17:00 horas de ayer, luego de que las autoridades mexicanas remitieran formalmente el desistimiento de la solicitud de detención con fines de extradición, por hechos punibles de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

De acuerdo con el itinerario de viaje de la aeronave XB-NWD, la cual lo trasladó desde Paraguay, la salida del vuelo de Bogotá, Colombia, fue a las 9:20 horas (hora local) y llegó a Tapachula, Chiapas, alrededor de las 11:11 horas tiempo de la Ciudad de México, en un vuelo que duró 2 horas con 52 minutos. De ahí será trasladado al Cefereso 1 en el Estado de México, así lo informó ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Agradecemos la firme colaboración y apoyo de Presidencia de Paraguay, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país. El detenido será ingresado al CEFERESO 1 para continuar su proceso jurídico.

