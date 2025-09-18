Sheinbaum Explica por qué Hernán ’N’ Fue Expulsado de Paraguay

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó en su conferencia matutina de hoy, 18 de septiembre de 2025, temas clave en seguridad, como el caso de Hernán "N", quien fue expulsado de Paraguay.

Explicó que el exfuncionario de Tabasco llegó a Paraguay de forma ilegal, además de efectuar delitos, razón por la cual lo expulsaron.

Ya no hizo falta el juicio de extradición porque esta persona entró de manera ilegal a Paraguay y cometió una serie de delitos en Paraguay. Entonces, las autoridades paraguayas deciden expulsarlo, y hay un avión de la FGR que en este momento está en Colombia y en algún momento partirá para México, para que lleve su juicio aquí.

Video: Hernán "N" Llega Hoy a México: Así Fue Entregado por Paraguay para su Traslado Aéreo

Nota relacionada: ¿Dónde Está Hernán ’N’? Exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco Salió de Paraguay

¿Quién es Hernán "¿N", relacionado con La Barredora?

Hernán "N", conocido como "El comandante N", es señalado por supuestos vínculos con grupos delictivos. Ocupó el cargo de titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Tabasco durante el gobierno estatal de Adán Augusto López Hernández.

Enfrenta acusaciones por presunta delincuencia organizada y por corrupción. Estaba detenido en una prisión de Senad, en Asunción.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), el

Centro Nacional de Inteligencia y el Instituto Nacional de Migración (INM) coordinaron el traslado aéreo de Hernán.

También, será llevado de Tapachula, Chiapas, al Aeropuerto Internacional de Toluca para ser ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, "El Altiplano".

Historias recomendadas:

FBPT