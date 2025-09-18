¿Dónde Está Hernán ’N’? Exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco Salió de Paraguay

El ciudadano mexicano Hernán ‘N’, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, ya salió de Paraguay, donde permanecía detenido desde el pasado sábado; hoy, 18 de septiembre de 2025, llegará a México para enfrentar un proceso legal.

En un comunicado, la Fiscalía indicó que se coordinó la expulsión y entrega directa de Hernán 'N', alias El Abuelo o Comandante H, en "cumplimiento de una decisión migratoria soberana del Estado paraguayo".

Video: Paraguay Expulsa a Hernán "N", Presunto Líder de "La Barredora"; Será Internado en el Altiplano

La entrega del presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se produjo "luego de que las autoridades mexicanas remitieran formalmente por la vía diplomática el desistimiento de la solicitud de detención con fines de extradición", agregó la nota.

Según la Secretaría Nacional Antidroga (Senad), la decisión de las autoridades mexicanas facilitó que un juez paraguayo dejara sin efecto el proceso para la extradición abierto en el país.

El hombre quedó a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones, que resolvió expulsar al ciudadano y entregarlo a sus pares de Migraciones de México por su ingreso irregular al país

¿Dónde está Hernán N?

Cabe recordad que el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán 'N', se encontraba detenido en las celdas de la Senad, en Asunción, desde el sábado pasado, cuando fue capturado en horas de la madrugada en una vivienda lujosa en un barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso (centro).

Los agentes antidrogas llevaron al mexicano desde su base de operaciones hasta un hangar del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en la ciudad de Luque, vecina de la capital paraguaya. Luego fue trasladado a Colombia.

De acuerdo al itinerario de viaje de la aeronave XB-NWD, que puedes consultar aquí, la salida del vuelo de Bogotá, Colombia, fue a las 9:20 (hora local) y su llegada a Tapachula, Chiapas, fue alrededor de las 11:11 tiempo de la Ciudad de México, en un vueloq ue duró 2 horas con 52 minutos.

Luego se tiene previsto su traslado de Tapachula al Aeropuerto Internacional de Toluca, y de ahí al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, "El Altiplano".

Previamente, la Senad mostró imágenes del traslado de mexicano vestido con un polo naranja, con chaleco antibalas y custodiado hasta la terminal aérea, donde fue entregado a las autoridades migratorias mexicanas.

Hernán 'N' enfrenta cargos por los presuntos delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en el estado de Tabasco y era requerido con una orden de aprehensión emitida en febrero pasado.

Con información de N+ y EFE

