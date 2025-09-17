De 'El Chapo' a Ovidio: los Personajes que Han Viajado en Avión Que Lleva a Hernán "N" a México

Hernán "N", exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto y señalado como el presunto líder de la organización criminal "La Barredora", fue expulsado este miércoles de Paraguay, país en el que fue detenido la semana pasada.

Tras su expulsión del país sudamericano, el también conocido como "El Abuelo" o "El Comandante H" fue entregado a las autoridades y ahora viaja con destino al país a bordo del jet Bombardier Challenger 605 con matrícula XB-NWD, avión que en otras ocasiones ya ha sido utilizado para trasladar a objetivos criminales de alto perfil.

Noticia relacionada: Esposado y con la Cabeza Agachada, Así Fue la Expulsión de Hernán "N" de Paraguay a México

¿Qué otros personajes han viajado en este avión?

Empleado por la Fiscalía General de la República (FGR), el Bombardier Challenger 605 es el avión por excelencia para las extradiciones. Por su estrecho pasillo han desfilado narcotraficantes como Joaquín "El Chapo" Guzmán, otrora máximo líder del Cártel de Sinaloa, y su hijo, Ovidio Guzmán, alias "El Ratón".

A bordo de esta aeronave también han sido trasladados exgobernadores como César Duarte, exmandatario estatal de Chihuahua, y Roberto Borge, de Quintana Roo. También han viajado como pasajeros, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA).

Difunden Nuevas Imágenes de Hernán "N" al Darse a Conocer Traslado de Paraguay a México

¿Cómo es el Bombardier Challenger 605?

El jet Bombardier Challenger 605 se caracteriza por ser un avión de negocios de cabina espaciosa, así como por su largo alcance, que lo hace capaz de cruzar océanos y continentes sin necesidad de repostar en un punto intermedio.

Con capacidad para dos tripulantes y hasta 12 pasajeros, la aeronave está equipada con la suite de aviónica Rockwell Collins Pro Line 21, que ofrece una interfaz moderna y mejorada para la tripulación. Sus ventanas más grandes y ubicadas en una posición más alta mejoran la experiencia de la cabina y la visibilidad externa.

Confirman Extradición de Hernán "N", Exsecretario de Seguridad de Tabasco Ligado a "La Barredora"

Historias recomendadas:

AMP