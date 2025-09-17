Esposado y con la Cabeza Agachada, Así Fue la Expulsión de Hernán "N" de Paraguay a México

El gobierno de Paraguay expulsó este miércoles 17 de septiembre de 2025 a Hernán "N", presunto líder de la organización criminal "La Barredora" y exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la administración de Adán Augusto. Su próximo destino: México.

Tras su expulsión y entrega a las autoridades mexicanas, de manera preliminar se espera el arribo de Hernán “N”, alias "El Abuelo" o "El Comandante H" a México cerca de las 23:00 horas. "El detenido será ingresado al CEFERESO 1 para continuar su proceso jurídico", dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La entrega de "El Abuelo", uno de los principales objetivos criminales del gobierno de México, fue posible gracias al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y la SRE, con apoyo de las autoridades del país sudamericano.

"En Paraguay no hay refugio para el crimen organizado transnacional", dijo por su parte la Autoridad Gubernamental responsable de la aplicación de la Política Nacional sobre Drogas y Delitos Conexos en dicho país.

Así fue expulsado Hernán "N" de Paraguay

La entrega del presunto líder de "La Barredora" se concretó a las 17:00 horas de este miércoles, luego de que las autoridades mexicanas remitieran formalmente el desistimiento de la solicitud de detención con fines de extradición, cursada en el marco de la causa penal N.º 213/2025, por hechos punibles de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

En imágenes difundidas se observa a Hernán "N" esposado con la cabeza gacha, mientras porta un chaleco antibalas conforme al protocolo. Este es conducido por agentes paraguayos a un avión con matrícula mexicana para su traslado al país.

Previo a su expulsión, las autoridades paraguayas y mexicanas le leyeron al "El Comandante H" sus derechos y lo hicieron firmar los documentos correspondientes a su expulsión, constató un video difundido por fuerzas federales.

