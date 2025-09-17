Mueren Tres Policías y Atacante en Balacera en el Condado de York, en Pensilvania

El comisionado de la Policía Estatal de Pensilvania, el coronel Christopher Paris, informó que luego de registrarse un tiroteo en el condado de York, en Pensilvania, hoy miércoles 17 de septiembre de 2025, tres agentes de la Policía Regional de York murieron y dos están heridos. Además, se confirmó que también falleció el atacante.

Nuestros corazones y oraciones están con ellos, con las familias de los fallecidos y las familias de los agentes heridos. Simplemente no tengo palabras para aliviar el dolor que esta comunidad ha experimentado y, lamentablemente, seguirá experimentando

I’m with @PAStatePolice Colonel Chris Paris in York County to give an update on the shooting that took place here this afternoon.



Watch: https://t.co/R1qCIhS2rR — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) September 17, 2025

El funcionario aseguró que la corporación policiaca no descansará hasta que se realice a cabo una investigación exhaustiva sobre el tiroteo.

Pidió a la comunidad del condado de York y a Pensilvania tener presentes en sus pensamientos y oraciones a las familias afectadas por esta tragedia de hoy.

Por favor, ténganles presentes, y a las mujeres y hombres que están trabajando ahora mismo para impulsar este incidente, la investigación y las consecuencias que deberán afrontarse y perseverar con nuestros corazones y oraciones, con ellos

¿Qué ocurrió en el condado de York, en Pensilvania?

Cinco policías fueron baleados en el condado de York, en Pensilvania, hoy miércoles 17 de septiembre de 2025, después de intentar ejecutar una orden judicial. Mientras que el presunto atacante murió luego de haberse disparado.

Video relacionado: Caso Charlie Kirk: Presentan Video del Momento Exacto en que Huye el Atacante

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, se dirigió al sitio del ataque, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

I’ve been briefed on the situation involving law enforcement in York County, and am on my way there now. We ask those in the area to please follow the directions of local law enforcement and @PAStatePolice. — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) September 17, 2025

🚨 BREAKING: MULTIPLE officers have been shot in York County, PA



Per preliminary reports, three have been shot, and at least one is being medevaced



Their conditions are unknown



Pray for these officers and their families 🙏🏻 pic.twitter.com/6ZtK1NXvsl — Nick Sortor (@nicksortor) September 17, 2025

Departamento de Policía reacciona con tristeza al ataque contra agentes

El Departamento de Policía del Municipio de Fairview reaccionó con tristeza al reportar un ataque contra policías.

Es otro día muy malo para las fuerzas del orden del condado de York. Por favor, tengan presentes en sus pensamientos y oraciones a nuestros hermanos y hermanas cerca de Spring Grove

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI