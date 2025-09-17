Gobierno de Paraguay "Expulsó" y Entregó a México a Hernán "N", Exsecretario de Tabasco

Hernán "N", exsecretario de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López, y presunto líder del grupo criminal La Barredora, fue entregado por autoridades de Paraguay al Gobierno de México, así lo confirmaron las autoridades de aquél país.

El procedimiento tuvo lugar este 17 de setiembre de 2025, luego de que las autoridades mexicanas remitieran formalmente por la vía diplomática el desistimiento de la solicitud de detención con fines de extradición, originalmente cursada en el marco de la causa penal N.º 213/2025, por hechos punibles de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés

En un comunicado, el Ministerio Público de Paraguay, informó que a través de su Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa (UASI), coordinó con las autoridades nacionales y del Gobierno de México "la expulsión y entrega directa del ciudadano mexicano Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, en cumplimiento de una decisión migratoria soberana del Estado paraguayo".

Gobierno de Paraguay expulsa y entrega a Gobierno de México a Hernán "N". Foto: SSPC

Destacó que dicha acción se realizó en conjunto con el fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, el juez penal de Garantías especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno, Osmar Legal, el director nacional de Migraciones, Dr. Jorge Kronawetter, y las autoridades diplomáticas y judiciales de México, conforme a lo dispuesto por la Ley N.º 6984/2022 “De Migraciones”.

La entrega se concretó a las 17:00 horas del día señalado, en estricta coordinación interinstitucional, reafirmando el compromiso del Estado paraguayo con el fortalecimiento de la cooperación internacional, el respeto a los principios del derecho internacional y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Expulsamos a "un capo mexicano vinculado al CJNG", indican autoridades de Paraguay

La SENAD de Paraguay informó en sus redes sociales que, hoy expulsaron "a un capo mexicano vinculado al CJNG".

Trasladamos y entregamos a Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, uno de los principales objetivos criminales de México. Reafirmamos: en Paraguay no hay refugio para el crimen organizado transnacional.

Secretario de Seguridad informa que será recluido en el Cefereso 1 en México

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó en su cuenta de X que, gracias al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y el Instituto Nacional de Migración, con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán “N” a México con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra.

Agradecemos la firme colaboración y apoyo de @PresidenciaPy, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país. El detenido será ingresado al CEFERESO 1 para continuar su proceso jurídico.

Hernán "N" fue detenido en Paraguay el 12 de septiembre

El exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto, y presunto líder del grupo criminal La Barredora, fue detenido el pasado viernes 12 de septiembre por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Fue el secretario de Seguridad, quien confirmó la detención y dio detalles de la operación, la cual indicó se realizó por orden de la Presidenta, en el combate nacional contra la corrupción. Destacó que la operación contó con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República (FGR), las Secretarías de Defensa y Marina, así como de la Guardia Nacional (GN), y con en estrecho trabajo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Hernán “N” tenía una ficha roja de la Interpol desde julio del 2025.

De acuerdo con autoridades de Paraguay, el operativo de captura "se llevó en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso", cercano a la capital, Asunción.

