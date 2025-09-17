Habrá Clase Masiva de RCP por Simulacro Nacional 2025: ¿Cuándo y Dónde Será?

Al cumplirse 40 años del terremoto de 1985, la CDMX realizará una clase masiva de primeros auxilios en el Monumento a la Revolución para que los asistentes aprendan de forma gratuita de Capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y de igual forma sepan atender heridas.

¿Por qué es importante aprender o actualizar habilidades en RCP?

Para ayudar a más pacientes a sobrevivir a un paro cardíaco, la capacitación tradicional en RCP necesita una modernización con más oportunidades de práctica.

Algunos médicos argumentan que las instrucciones en redes sociales y plataformas digitales podrían ayudar a que las lecciones se asimilen.

Se estima que pocos mexicanos reciben capacitación en reanimación cardiopulmonar, y muchos de los que aprenden no practican ni realizan cursos de actualización a lo largo de los años para mantener sus habilidades actualizadas.

Expertos consideran que mejorar la capacitación en RCP podría ayudar a las personas a retener estas lecciones por más tiempo y aumentar las probabilidades de que los pacientes con paro cardíaco sobrevivan lo suficiente como para ser dados de alta del hospital.



Video. Simulacro Nacional 2025: ¿En Qué Estados Activarán la Alerta Sísmica en Bocinas y Celulares?

Video relacionado: Convocan en Ciudad Juárez al Segundo Simulacro Nacional 2025

Esto es una serie de actividades conmemorativas para honrar a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, y reforzar la cultura de la prevención .

. Se esperan 14 actividades que se desarrollarán del 1 al 30 de septiembre en diversos espacios públicos, recintos culturales y unidades habitacionales.

¿Cómo y dónde será la clase masiva de Primeros Auxilios y RCP?

La clase masiva de primeros auxilios y RCP se llevará a cabo en la explanada del Monumento a la Revolución. Se espera la participación de alrededor de 2 mil elementos de cuerpos de atención a emergencias, además de ciudadanos que deseen aprender las siguientes maniobras:

Reanimación.

Control de hemorragias.

Atención a quemaduras.

Activación de servicios de emergencia.

Se busca dar herramientas básicas para ayudar a salvar vidas en situaciones de emergencia.

¿Cuándo será la clase masiva de RCP?

La clase de primeros auxilios se realizará el jueves 18 de septiembre de 2025, previo al Segundo Simulacro Nacional de 2025.

¿A qué hora será la clase masiva de RCP?

La clase masiva de RCP iniciará a las 9:00 horas en el Monumento a la Revolución y acudirán miembros de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el ERUM y la Cruz Roja.

¿Qué otras actividades habrá?

Además de la clase masiva, la campaña contempla la entrega de 3 mil 500 mochilas de vida en unidades habitacionales. Dichos kits de emergencia tienen artículos como botiquín de primeros auxilios, silbato, linterna, USB con documentos personales, manta térmica y una tarjeta con datos médicos esenciales.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI