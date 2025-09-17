Novedades en Segundo Simulacro Nacional 2025 en CDMX: ¿Dónde Habrá Ejercicios de Rescate?

El próximo 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2025. Te decimos dónde habrá ejercicios de rescate en la Ciudad de México (CDMX).

Cabe recordar que la hipótesis del Segundo Simulacro Nacional es un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con incidencia en Ciudad de México (CDMX), Guerrero, Morelos, Jalisco, Colima, Oaxaca, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

El Gobierno de la CDMX informó que a las 12:00 horas del próximo viernes sonará la alerta sísmica y que a través de varios medios, la población será comunicada par que pueda participar en el simulacro. La alarma se activará en:

27,887 altavoces del C5

Teléfonos celulares

Radio

Televisión

En el Segundo Simulacro Nacional 2025 participará el Gobierno Federal, el Gobierno de la CDMX y las alcaldías, así como otros organismos civiles y la población en general.

Novedades en Segundo Simulacro Nacional 2025

Las novedades en esta edición son que en cada alcaldía se instalará al menos un escenario hipotético para que se sumen los elementos de Protección Civil, Fuerzas Armadas, voluntarios y diversas instituciones.

Al respecto, Myriam Urzúa Venegas, secretaria Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, indicó que a las 12:01 horas se activarán los protocolos de emergencia por el simulacro.

En esta ocasión habrá dos ejercicios de rescate en la CDMX en:

Paseo de la Reforma y Avenida Juárez

Reforma 222

Cerca de 5 mil funcionarios serán movilizados en ese momento y se trasladarán a su punto o alcaldía correspondientes.

Con información de N+

