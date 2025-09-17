Se Forma Tormenta Tropical Gabrielle y Emiten Aviso por Trayectoria: ¿Huracán Impactará México?

La depresión tropical siete se fortaleció y evolucionó hoy, 17 de septiembre de 2025, a tormenta tropical Gabrielle, en aguas el Océano Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en Inglés); aquí te decimos cuál es la trayectoria del ciclón, su posible fortalecimiento a huracán y si impactará, en México, con información oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La tormenta tropical Gabrielle es el sexto ciclón de la temporada de huracanes 2025, en el Atlántico, después de Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Erin -que alcanzó la categoría 5 como huracán- y Fernand

es el sexto ciclón de la temporada de huracanes 2025, en el Atlántico, después de Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Erin -que alcanzó la categoría 5 como huracán- y Fernand Mientras que del lado del Pacífico van seis tormentas tropicales: Alvin, Cosme, Dalila, Ivo, Juliette y Mario; así como siete huracanes: Bárbara, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Kiko y Lorena

Noticia relacionada: Temporada de Frentes Fríos 2025-2026: Así Será la Temperatura Mínima para el Cierre de Año

Gobernadora de Quintana Roo Laza aviso por Tormenta tropical Gabrielle

En tanto, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, avisó a la población sobre la formación de la tormenta tropical Gabrielle y pidió a la ciudadanía mantenerse informado sobre el desarrollo del ciclón, a través de fuentes oficiales.

También, Lezama recomendó seguir las indicaciones de las autoridades durante la temporada de huracanes 2025.

⚠ ¡Aviso!



🌀 Se ha formado la tormenta tropical Gabrielle a partir de la depresión tropical Siete en el Atlántico central.

📍Su centro se localiza a 1,745 km al este de las Antillas Menores y a 4,230 km al este de Cancún, Q. Roo.

💨 Presenta vientos máximos sostenidos de 75… pic.twitter.com/9C0Tono1Um — Mara Lezama (@MaraLezama) September 17, 2025

Noticia relacionada: CDMX, con Clima Extremo y Récord por Lluvias: ¿Qué Es la Isla de Calor que Causa Tormentas?

Ubicación y trayectoria de la tormenta tropical Gabrielle

La mañana de este miércoles, la tormenta tropical Gabrielle se ubicó a 1,745 kilómetros al este de las Antillas Menores, y 4,230 kilómetros de Cancún, Quintana Roo, detalló la Conagua.

De acuerdo con el mapa de su trayectoria, la tormenta tropical Gabrielle se podría fortalecer a huracán categoría 1, en los próximos días, con dirección hacia las costas de Estados Unidos.

La nueva tormenta tropical Gabrielle, en el Atlántico, no representa riesgo para México, por su ubicación y trayectoria, según la Conagua.

Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano

Se ha formado la #TormentaTropical #Gabrielle su centro se localiza a 4,230 km al este de Cancún, #QuintanaRoo. Debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para México.



Más detalles en el gráfico.🧐 pic.twitter.com/lQRUw0r5TQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 17, 2025

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT