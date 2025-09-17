¿Quién es Hernán "N", Expulsado de Paraguay? Señalado de ser Presunto Líder de un Grupo Criminal

Hernán "N", exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López, fue expulsado este 17 de septiembre de Paraguay, y calificado como la secretaría Nacional Antidrogas de aquél país como "un capo mexicano vinculado al CJNG".

Pero quién es este personaje que estuvo prófugo durante meses y que finalmente fue detenido el 12 de septiembre en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso", cercano a la capital, Asunción.

¿Quién es Hernán "N"?

Hernán "N", es conocido como "El Comandante H" o "El Abuelo". Tiene 72 años.

Fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Tabasco en diciembre de 2019 por el entonces gobernador del estado, Adán Augusto López.

Incluso se mantuvo en el cargo después de que Adán Augusto fue nombrado secretario de Gobernación en 2021.

El 5 de enero de 2024, ante la ola de violencia que azotó Villahermosa, Tabasco, renunció como secretario de Seguridad.

En noviembre de 2024, la Fiscalía de Tabasco abrió una carpeta en su contra.

En febrero de 2025, se emitió la orden de aprehensión por delitos de: asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.

En julio de 2025, la Interpol giró una ficha roja para su localización y detención.

Hernán "N", trabajó con el PRI, en el gobierno de Roberto Madrazo.

Fue subsecretario de Prevención y Readaptación Social de 2001 a 2005.

De acuerdo con el exgobernador de Tabasco, hoy senador, Adán Augusto López, coincidió con Hernán "N", cuando el morenista fue presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. En ese momento, Hernán "N", era director operativo de la Dirección de Seguridad Pública, después fue director general de Seguridad Pública. Además, según Adán Augusto, cuando empiezan los señalamientos contra "El Abuelo", ya no era gobernador.

La Barredora y Hernán "N"

En octubre de 2024, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Víctor Hugo Chávez, declaró que dicho grupo criminal gozó de “tolerancia”, por lo que se expandió, y fue en 2023 cuando sufrió una “factura”. Víctor Hugo Chávez renunció al cargo en febrero de este año.

De acuerdo con reportes, la primera vez que se mencionó a La Barredora fue en 2009, luego de que en el funeral del Tercer Maestre de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina, Melquisedec Angulo Córdova, fueran asesinados 4 de sus familiares, ya que el elemento de la Marina participó en el operativo donde fue acribillado el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, El jefe de jefes, el 16 de diciembre de 2009.

La Barredora surgió tras la fragmentación del Cártel de los Beltrán Leyva. Y hoy ligada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Adán Augusto López niega cualquier vínculo

Hoy, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, negó cualquier vínculo con el grupo de “La Barredora” y señaló que en el caso de Hernán "N", lo más importante es que se esclarezca la verdad y quien tenga responsabilidades seguramente “tendrá que pagarlas”.

La detención de Hernán "N" en Paraguay

