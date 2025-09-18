Terremoto en Rusia Hoy: Alerta por Riesgo de Tsunami

Este jueves, 18 de septiembre de 2025, se registró un terremoto en Rusia, el sismo activó la alerta de tsunami.

El sismo tuvo una magnitud preliminar de 7.8 y se sintió con gran intensidad en la provincia Petropávlovsk-Kamchatski, donde hace unos días se registró otro fuerte movimiento telúrico en la misma zona, acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos de América (EUA).

El terremoto ocurrió a 128 kilómetros al este dicha ciudad rusa, a una profundidad de 10 kilómetros, lo que llevó al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos a emitir una advertencia por posibles olas peligrosas en las costas cercanas.

¿Hay alerta de tsunami?

Hoy, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de EUA emitió una alerta de tsunami para las Islas Aleutianas Occidentales, Alaska, tras el terremoto en el este de Rusia.

Sin embargo, ninguna otra zona continental de Estados Unidos o Canadá está en alerta.

Con información de N+

