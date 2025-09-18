Homenaje a Víctimas del Sismo del 19 de Septiembre 1985: Concierto Gratis en CDMX

El próximo 19 se septiembre se cumple el 40 aniversario del sismo de 1985, y para rendir homenaje a las víctimas habrá un concierto gratis en la Ciudad de México (CDMX).

Sismo de 1985

Sismo del 19 de septiembre de 1985: El sismo de magnitud 8.1 tuvo epicentro en las costas de Michoacán, fue percibido en el centro, sur y occidente del país ocasionando más de 6 mil decesos, 30 mil heridos, 150 mil damnificados, 30 mil viviendas destruidas y más de 60 mil con daños. El total de daños se cuantificó en 4 mil 100 millones de dólares.

El sismo de magnitud 8.1 tuvo epicentro en las costas de Michoacán, fue percibido en el centro, sur y occidente del país ocasionando más de 6 mil decesos, 30 mil heridos, 150 mil damnificados, 30 mil viviendas destruidas y más de 60 mil con daños. El total de daños se cuantificó en 4 mil 100 millones de dólares. Al otro día, el 20 de septiembre de 1985, se registró un segundo sismosde magnitud 7.6 con epicentro en Guerrero y causó el derrumbe de muchas estructuras dañadas por el evento principal.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que el homenaje en memoria de las víctimas del sismo de 1985, “40 años. Memoria de un terremoto. Cuando el pueblo salvó al pueblo", se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre y que la entrada es libre.

Hora: A partir de las 18 horas.

Lugar: Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas s/n, esquina Ricardo Flores Magón, Colonia Nonoalco Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

Noticia relacionada: ¿Cómo Activar la Alerta Sísmica en Celulares Android e iOS para el Simulacro Nacional 2025?

Concierto gratis en la CDMX en homenaje a víctimas del sismo

En el 40 aniversario del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985 y para rendir homenaje a las víctimas de dicho suceso, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, agrupación perteneciente a la Secretaría de Cultura capitalina, ofrecerá un concierto, donde interpretará Réquiem de Mozart.

Además, la compañía Barro Rojo Arte Escénico ofrecerá un espectáculo de danza, a partir de las 18 horas.

A las 20:00 horas, el director titular y artístico Scott Yoo llevará la batuta para interpretar Réquiem K.626 de Wolfgang Amadeus Mozart, acompañado por:

Anabel de la Mora, soprano

Alejandra Gómez, mezzosoprano

Andrés Carrillo, tenor

Rodrigo Urrutia, barítono

El director de coro, José Peñalver

A las 19 horas, Barro Rojo Arte Escénico presentará el espectáculo de danza “Cuando la tierra habló. Septiembre, otoño en el olvido”, dedicado a la memoria de Arturo Garrido, bajo la dirección y coreografía de Laura Rocha. Asimismo, se estrenará el cortometraje “Septiembre” de Fabrizio Mejía Madrid, José Hernández y Canal 14.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar





