Erika Kirk Asume Dirección de Turning Point USA tras Asesinato de su Esposo

Turning Point USA, la organización que Charlie Kirk fundó para movilizar a jóvenes cristianos conservadores, tuvo un aumento masivo de apoyo desde el asesinato del activista estadounidense.

Video. ¿Quién Era Charlie Kirk y Cuáles son las Repercusiones de su Asesinato en Estados Unidos?

Mientras los conservadores lloran la muerte de Kirk, el grupo parece estar listo para seguir siendo un gigante del movimiento MAGA mientras planea su futuro sin Kirk al mando.

La junta directiva del grupo anunció que su viuda, Erika Kirk, fue elegida por unanimidad como su próxima líder y ocupará el cargo de directora ejecutiva y presidenta de la junta. Así lo indicó la empresa en un escrito difundido en X.

La Junta Directiva de Turning Point eligió por unanimidad a Erika Kirk como nueva directora ejecutiva y presidenta de la Junta. En conversaciones previas, Charlie expresó a varios ejecutivos que esto era lo que deseaba en caso de su fallecimiento

El texto mencionó que Charlie Kirk "trabajó incansablemente para asegurar que Turning Point USA se construyera para superar incluso las pruebas más difíciles”.

Como siempre decía Charlie: 'Tenemos un país que salvar'. No nos rendiremos ni nos doblegaremos ante el mal. Seguiremos adelante. El intento de destruir la obra de Charlie será nuestra oportunidad de hacerla más poderosa y perdurable que nunca

¿Quién fue Charlie Kirk?

Charlie Kirk fundó Turning Piont USA en 2012, convirtiéndose en una de las organizaciones conservadoras más influyentes de Estados Unidos, e impulsó movimientos entre la juventud del país en favor del presidente Donald Trump y del movimiento MAGA (Make America Great Again).

El podcast de Kirk es ahora el programa más popular de Apple, sus cuentas en redes sociales han ganado millones de seguidores y sus videos han acumulado millones de visualizaciones.

Turning Point también ha recibido más de 60 mil consultas para abrir nuevas filiales en campus. El grupo cuenta actualmente con 3 mil 500 secciones en campus universitarios y escuelas secundarias de todo el país.

Aubree Hudson, presidenta de la sección Turning Point de la Universidad Brigham Young, que ayudó a organizar el evento de la Universidad del Valle de Utah donde Kirk fue asesinado, afirmó que cientos de estudiantes se han puesto en contacto para participar.

Predijo que los conservadores que han tenido miedo de compartir sus opiniones en la universidad empezarán a alzar la voz.

Turning Point USA, gigante de la recaudación de fondos

Turning Point USA no es solo un grupo de defensa universitario que promueve causas conservadoras. Este grupo, junto con su filial, Turning Point Action, desempeñó un papel crucial en las elecciones de 2024, ayudando a movilizar a votantes que no suelen votar en estados clave como Arizona, Michigan y Wisconsin. La viuda de Kirk y madre de sus dos hijos, Erika Kirk, se ha comprometido a continuar con la misión del grupo.

Durante una emotiva transmisión desde el estudio de su esposo, comentó que la gira por el campus, prevista para este otoño, continuaría, al igual que el podcast y uno de los eventos estrella del grupo, el "America Fest", previsto para diciembre. Durante su discurso, afirmó:

El movimiento que mi esposo construyó no morirá. Prometo que haré de Turning Point USA el evento más grande que este país haya visto jamás

Erika Kirk asume un nuevo rol

Desde su fundación, Charlie Kirk ha sido la imagen pública de la organización y ha sido crucial para su influencia. Fue una celebridad de MAGA con un público fiel, quien impulsó la operación en gran parte gracias a la fuerza de su personalidad y su habilidad retórica al viajar por el país, dando conferencias y presentando eventos.

Erika Kirk tiene un gran número de seguidores. La empresaria solía aparecer con su esposo en los eventos de Turning Point. La ex Miss Arizona USA 2012 también ha trabajado como modelo, actriz y directora de casting, según una biografía en su sitio web. Fundó una línea de ropa cristiana, Proclaim, y un ministerio que enseña sobre la Biblia.

Alex Kolodin, legislador estatal republicano en Arizona, estrechamente vinculado al grupo, dijo que confía en que la viuda de Kirk mantendrá unido el movimiento.

No va a permitir que nadie destruya el legado de su esposo

Añadió que Turning Point no sería lo que es hoy sin la genialidad de Kirk, pero añadió que Kirk había inspirado a una generación de jóvenes conservadores expertos en redes sociales y que saben cómo conectar con su generación.

