Condenan Suspensión de Programa de Jimmy Kimmel Tras Comentarios por Asesinato de Charlie Kirk

El Sindicato de Actores de Cine, Televisión y Radio (SAG-AFTRA, en inglés) se pronunció contra la decisión de suspender el programa de Jimmy Kimmel Live! tras los comentarios que el conductor realizó sobre la muerte de Charlie Kirk.

A través de un comunicado, el gremio apeló a la libertad de expresión como un elemento vital de la sociedad, cuya supresión es contraria a los derechos fundamentales.

Nuestra sociedad depende de la libertad de expresión. La supresión de la libertad de expresión y las represalias por alzar la voz sobre temas importantes de pública inquietud son contrarias a los derechos fundamentales en los que todos nos apoyamos

Señaló que la "democracia prospera cuando se expresan puntos de vista diversos", por lo que la decisión de la cadena ABC de suspender la transmisión del programa de Jimmy Kimmel pone en peligro a todos.

La decisión de suspender la transmisión de Jimmy Kimmel Live! es el tipo de supresión y represalia que pone en peligro las libertades de todos

Finalmente, el sindicato afirmó que está del lado de los artistas y defiende el derecho que estos tienen para expresar sus puntos de vista.

SAG-AFTRA está del lado de todos los artistas mediáticos y defiende el derecho de estos a expresar sus puntos de vista diversos y el derecho de todos a oírlos

¿Qué dijo Jimmy Kimmel del asesinato de Charlie Kirk?

El pasado 15 de septiembre, Jimmy Kimmel sugirió durante un monólogo que Tyler Robinson, presunto asesino de Kirk, podría ser un republicano a favor de Trump.

La pandilla MAGA (Make America Great Again) intenta desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y hace todo lo posible para sacarle partido político, dijo el conductor de Jimmy Kimmel Live

Ante ello, la cadena ABC informó que retiraba de manera indefinida el programa Jimmy Kimmel Live! tras los comentarios hechos por el presentador.

Además, en el horario donde salía el programa de Kimmel se transmitirá un programa especial en memoria del activista conservador, este viernes 19 de septiembre.

¿Qué es el SAG-AFTRA?

El SAG-AFTRA representa a aproximadamente 160 mil actores, locutores, periodistas de medios de difusión, bailarines, DJs, redactores de noticias y editores de noticias.

También a anfitriones de programas, titiriteros, artistas de grabación, cantantes, acrobacia, dobles de riesgo, artistas de doblaje y otros profesionales del entretenimiento y los medios.

