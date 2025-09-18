Traslado de Hernán "N" de Paraguay a México: Escalas, Cambios de Ruta y Destino Final

Luego de un viaje que duró casi un día, hoy llegó a México el presunto líder de "La Barredora" y exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán "N". Ayer fue expulsado de Paraguay, país en el que fue detenido y donde cometió una serie de delitos.

Hoy, antes del mediodía de este jueves, llegó a Tapachula, Chiapas, desde donde continuará su viaje al penal del Altiplano. Al tiempo en que un juez federal giró una orden de aprehensión contra el también apodado “El Abuelo” o "Comandante H" por el delito de delincuencia organizada.

Noticia relacionada: Giran Orden de Aprehensión vs Hernán "N", Exsecretario de Tabasco, por Delincuencia Organizada

Se trata de la primera orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra el exsecretario de Seguridad durante la administración de Adán Augusto, hoy Senador de la República.

Un viaje que duró casi un día

Tras anunciar su expulsión de Paraguay, el gobierno de ese país entregó a Hernán "N" a las autoridades mexicanas, quienes lo esposaron e hicieron abordar el jet Bombardier Challenger 605 con matrícula XB-NWD de la FGR.

En un inicio se creía que "El Abuelo" volaría de forma directa del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad paraguaya de Luque, hacia México, pero a medio camino el avión hizo una escala en Bogotá, Colombia.

Ahí permaneció hasta este jueves, cuando cerca de las 9:00 horas volvió a despegar, esta vez sin detenerse, hacia Tapachula, Chipas, donde arribo pasadas las 11:00 horas.

¿Cuál será el destino final de Hernán "N"?

Su siguiente destino es el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, donde será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, "El Altiplano".

Historias recomendadas:

AMP