¿Te Salen Bien? Gana Hasta 5 Mil Pesos en Concurso de Tortillas a Mano en CDMX; Así Participas

El primer concurso de tortillas hechas a mano ha causado revuelo en la Ciudad de México, ya que la elaboración de este alimento es todo un arte, que incluso también necesita resistencia, lo cual debe ser reconocido; estos son los detalles de la convocatoria.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), la actividad se realiza en el marco de la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad.

Busca reconocer la tradición y destreza culinaria de quienes preservan una de las prácticas más arraigadas de nuestra cultura

¿Cuáles son los requisitos para el concurso de tortillas hechas a mano?

El concurso consiste en la elaboración de tortillas únicamente a mano y cocidas en comal, es decir, sin ayuda externa como instrumentos mecánicos o industriales como prensas. Los organizadores pondrán a disposición comales y tanques de gas.

El jurado, integrado por tres personas expertas en cocina tradicional y autoridades de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, verificará que las tortillas cumplan con la forma redonda, el diámetro mínimo y la cocción uniforme

Pero ojo, porque como en todo concurso habrá descalificación en caso de incumplir las reglas, tales como:

Abandonar la competencia

Levantar las manos antes de terminar la masa asignada

Presentar tortillas fuera de las especificaciones

Con este concurso se busca mantener viva la herencia gastronómica del maíz, reconociendo la habilidad y dedicación de las y los participantes, y acercando a la ciudadanía a las tradiciones que dan identidad a los pueblos originarios

¿Cuándo es el concurso, cómo inscribirte y cuáles son los premios?

El concurso se llevará a cabo el domingo 28 de septiembre de 2025, de 15:00 a 16:00 horas, en el área denominada túnel de actividades interactivas, en el Monumento a la Revolución.

Toma nota, porque se contará con una categoría única de elaboración manual de tortillas, en la que podrán inscribirse hasta 30 personas que residan en alguna de las nueve alcaldías que conforman el Suelo de Conservación, que son las siguientes:

Xochimilco

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Álvaro Obregón

La Magdalena Contreras

Cuajimalpa de Morelos

Iztapalapa

Gustavo A. Madero

Ahora bien, la dinámica contempla tres rondas eliminatorias con hasta 10 participantes cada una; en cada ronda avanzarán dos finalistas. Para la ronda final, competirán seis personas, y el jurado determinará a los tres ganadores.

Los premios del concurso de tortillas hechas a mano en CDMX son:

Primer lugar: 5 mil pesos

Segundo lugar: 3 mil pesos

Tercer lugar: 2 mil pesos

El registro estará abierto hasta el 22 de septiembre a las 18:00 horas, a través del teléfono 5537925149 o el correo nitalefmtz@gmail.com. Te pedirán los siguientes datos:

Nombre completo, edad y sexo, alcaldía y pueblo o colonia, número de contacto

Ojo, porque el día del evento debes llevar 2 kg de masa de maíz nixtamalizado. Al inicio del concurso, se pesará la masa y cada participante trabajará con 1 kg, mientras que el kilo restante podrá utilizarse en caso de llegar a la final.

