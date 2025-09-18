'Papayita': Trabajador de Limpia Muere Envenenado por Broma de Compañeros en Torreón, Coahuila

Carlos Gurrola Arguijo, conocido como “Papayita”, era un trabajador de limpia que murió a causa de complicaciones de salud derivadas por un envenenamiento presuntamente a manos de sus compañeros de trabajo que le hicieron una “broma”, en Torreón, Coahuila.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre de 47 años de edad era empleado de limpieza de un supermercado ubicado en Senderos de Torreón. No obstante, su vida cambió cuando fue víctima de un juego en su trabajo.

Luego de permanecer internado en la Torre de Especialidades de la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las autoridades confirmaron el fallecimiento de Carlos Gurrola Arguijo.

El delegado Región Laguna I de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), Carlos Rangel, indicó a medios locales que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso. Asimismo, se solicitó material de videograbación de la sucursal y realizan entrevistas para obtener más información y determinar cómo ocurrió la intoxicación.

¿Qué le pasó a Carlos Gurrola Arguijo, “Papayita”?

Según la información preliminar, Carlos Gurrola acudió a laborar como de costumbre. Al regresar de su horario de comida, le dio un trago a su bebida. Notó un sabor extraño y desechó el producto.

Sin embargo, después comenzó a sentirse mal y su familia fue notificada. Luego fue trasladado de urgencia a la Cruz Roja y posteriormente lo hospitalizaron en la clínica del IMSS, donde después de varios días de luchar para sobrevivir, murió.

La familia asegura que Carlos Gurrola Arguijo, “Papayita”, recibía malos tratos por parte de sus compañeros de trabajo, los cuales eran disfrazados de “bromas”. De hecho, tienen conocimiento de que le robaban comida, le escondían el celular y hasta le llegaron a ponchar las llantas de su bicicleta.

Tu muerte no quedará impune, seguiremos luchando hasta que se esclarezcan los hechos y se haga justicia, dijo su familia

La FGE señaló que existen indicios de que la bebida pudo ser alterada con sustancias usadas en labores de limpieza, no obstante, es algo que sigue bajo investigación.

