Perrita Cereza, Víctima de Explosión en Iztapalapa, Pierde Otro de sus Cachorros: “No se Rinde”

La perrita Cereza, quien resultó quemada en la explosión de Iztapalapa, sigue luchando por sobrevivir a las terribles lesiones en el 30% de su cuerpo, sin embargo, su dolor ahora es más grande por la muerte de otro de sus cachorritos; esto sabemos.

De acuerdo con los primeros reportes, “Cerecita”, como le dicen de cariño a la perrita, fue alcanzada por la onda expansiva del estallido de la pipa que cargaba más de 49 mil litros de combustible. Cuando fue rescatada por la organización Huellitas, Amor sin Fronteras, se percataron de que estaba embarazada.

Su estado provocó más alarma entre los rescatistas, pues ya no solo era una vida la que estaba en riesgo, también la de 5 perritos (cuatro machos y una hembra).

Ella es un milagro. El que haya podido correr, el que haya podido salir, el que hoy esté aquí con vida (...) Ha sido desde el primer momento, porque después de la cirugía levantó la cabeza y empezó a buscar a sus bebés, aseguró Ana Silvia Díaz Flores, fundadora del refugio

Por ello, le practicaron una cesárea de emergencia. No obstante, los veterinarios reportaron a los cachorritos como delicados, porque les faltaba maduración. Se informó que tres de ellos, lamentablemente, perdieron la vida días después de estar junto a Cereza.

Sin embargo, este miércoles informaron la muerte de otro perrito:

La vida nos arrebató a uno de sus bebés… y hoy lloramos esa pérdida con el corazón en pedazos. Ahora solo nos queda un pequeño ‘Cerecito’

¿Cómo está la perrita Cereza y qué pasará con ella?

La organización indicó que la perrita Cereza se encuentra luchando por su vida. En esta etapa está en la reconstrucción de su tejido quemado.

Asimismo, mostraron el cuerpo de Cerecita sin los vendajes, por lo que se observan las heridas que están “en carne viva”.

Por las noches Cereza aún despierta espantada, con miedo, con recuerdos de lo vivido

Actualmente, recibe atención especializada y puntual para lograr que esas heridas cierren pronto y no se infecten. También monitorean su respiración, la cual presenta dificultades.

Ella no se rinde y nosotros tampoco

Finalmente, agradecieron a las personas que están al pendiente de la salud de la perrita Cereza y su cachorrito. Una vez que logren su recuperación, buscarán la adopción de ambos.

