Perrito Chacarrón: Piden Justicia por su Asesinato en la Cuauhtémoc, CDMX, ¿Qué le Pasó

El asesinato del perrito “Chacarrón” en la alcaldía Cuauhtémoc ha conmocionado a la Ciudad de México, por lo que vecinos exigen justicia por el crimen y que se castigue a los probables responsables.

De acuerdo con los primeros reportes, el perrito de aproximadamente 4 años de edad fue atacado con arma blanca durante el fin de semana, según la organización “Mundo Patitas”.

La ONG que rescata a los animales, señaló que "Chacarrón" fue agredido luego de una riña entre perros de vecinos de la colonia Centro en la CDMX.

Luego de una riña entre perros de vecinos de la Col. Centro en CDMX, Jorge “N”, mató a ‘Chacarrón’, dándole al menos tres puñaladas

¿Qué pasó con el presunto agresor del perrito Chacharrón?

Los animalitas explicaron que aunque trataron de brindarle los primeros auxilios al perrito, a quien describieron amable y amoroso, no pudieron salvarle la vida.

Chacarrón era muy conocido y apreciado en la zona de Arcos de Belén y Eje Central. No era en absoluto agresivo

Asimismo, informaron que se levantó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), para llevar a cabo las investigaciones y dar con el presunto responsable identificado como Jorge “N”.

El presunto responsable se dio a la fuga

Luego de darse a conocer el asesinato del perrito “Chacharrón”, los vecinos pidieron a las autoridades que se atienda el caso y que su muerte no quede en el olvido o en una estadística más, pues un acto atroz como este no debe repetirse.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto.

