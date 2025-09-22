Caso 'Papayita': Fiscalía Revisa Videos del Día de Muerte de Trabajador de Limpia; Esto Hallaron

Carlos Gurrola Arguijo, conocido como “Papayita”, era un trabajador de limpia que murió a causa de complicaciones de salud derivadas de un presunto envenenamiento a manos de sus compañeros de trabajo, quienes supuestamente le hicieron una “broma”, en Torreón, Coahuila.

El hombre de 47 años de edad era empleado de limpieza de un supermercado ubicado en Senderos de Torreón. No obstante, su vida cambió cuando supuestamente fue víctima de un juego en su trabajo.

Su fallecimiento conmocionó a su comunidad, pues era una persona muy querida en la zona, dijo a N+ su hermana, Alejandra, durante su funeral.

No merecía esto que le pasó

Según la información preliminar, Carlos Gurrola acudió a laborar como de costumbre. Al regresar de su horario de comida, le dio un trago a su bebida. Notó un sabor extraño y desechó el producto.

Sin embargo, después comenzó a sentirse mal y su familia fue notificada. Luego fue trasladado de urgencia a la Cruz Roja y posteriormente lo hospitalizaron en una clínica del IMSS, donde después de varios días de luchar con quemaduras en la garganta, tráquea y vías respiratorias, murió.

La familia señaló que Carlos Gurrola Arguijo era víctima de constantes maltratos por parte de algunos compañeros de trabajo, por lo que señalaron que su deceso estaba relacionado con las “bromas” que le hacían.

¿Qué hallaron en los videos del trabajo de “Papayita”?

Este lunes el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Federico Fernández Montañez, indicó que tuvo una reunión con los familiares, sus representantes legales, así como con personal de la empresa para la que laboraba.

Dicho encuentro fue para mostrar avances en la investigación del caso, principalmente en la evidencia de videograbación.

Desde el primer momento se inició una carpeta de investigación, se han recaudado diversos datos, hasta el momento, datos de prueba consistentes en videograbaciones

El funcionario explicó que se trata de los videos captados un día antes del día de los hechos, así como el día en el que “Papayita” mencionó que se sentía mal.

Al momento, es importante señalarlo, no se cuenta con indicio alguno que presuma la comisión de un delito de naturaleza dolosa

No obstante, se acordó una nueva reunión para darle continuación a las indagatorias “de manera conjunta y transparente” con familiares directos y asesores jurídicos. El fiscal indicó que es un hecho que tiene impacto social y que lamentan mucho.

