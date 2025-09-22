¿Qué Sabemos del Presunto Asesino de un Alumno del CCH Sur? Lex Ashton Planeó el Ataque

El atacante del CCH Sur, quien asesinó a un estudiante y provocó lesiones a un trabajador, presuntamente planeó la agresión y lo compartió en sus redes sociales. ¿Quién es Lex Ashton? ¿Qué se sabe de él?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), se abrió una investigación por el delito de homicidio calificado y lesiones dolosas, derivado de los hechos ocurridos este mediodía al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur (CCH Sur), ubicado en la alcaldía Coyoacán.

Noticia relacionada: CCH Sur: Estudiantes Narran Ataque y Asesinato de Compañero Hoy; Jóvenes Exigen Justicia

Según los primeros reportes, alrededor de las 13:00 horas de este lunes, el agresor, quien también es estudiante, atacó con arma blanca a otro compañero identificado como Jesús Israel “N” de 16 años, a quien determinaron sin signos vitales.

Lex Ashton fue identificado como presunto agresor del CCH Sur UNAM. Foto: Facebook

Un trabajador de la escuela de nombre Armando “N” de 65 años de edad, resultó lesionado al intentar contener a Lex Ashton de 19 años de edad, quien vestía una capucha negra al momento del ataque. Así lo informó la Fiscalía de la CDMX.

El probable responsable, quien portaba una capucha al momento de los hechos, intentó huir; al percatarse de que era seguido, subió a un edificio dentro del plantel y se lanzó, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas

La fiscalía capitalina señaló que derivado de la naturaleza autónoma de la UNAM, las autoridades educativas fueron quienes atendieron la emergencia al interior del inmueble y posteriormente quien entregó al probable responsable a los elementos de la SSC, para su puesta a disposición ante esta Fiscalía.



Video: Momento Exacto de la Huida del Alumno Agresor en CCH Sur Luego de Agresión con Navaja

¿Quién es Lex Ashton, presunto asesino de estudiante en CCH Sur?

Lex Ashton “N” de 19 años de edad, también era estudiante de bachillerato en el CCH Sur de la UNAM. Luego de cometer el crimen, intentó acabar con su vida al lanzarse de un edificio, pero solo terminó con fracturas.

Por esta razón, fue trasladado a un hospital donde permanece bajo resguardo de las autoridades.

A través de redes sociales, los estudiantes del CCH Sur compartieron cómo vivieron el momento del ataque. Asimismo, indicaron que el agresor era parte de la comunidad y lo identificaron plenamente.

Lex Ashton publicó varias fotografías horas antes del ataque donde usó la misma vestimenta.

Lex Ashton “N”, compartió en Facebook fotografías y mensajes en los que posaba con la vestimenta en color negro y algunas armas, mismas que presuntamente se usaron en el ataque.

La escoria como yo tiene la misión de recoger la basura, dice uno de sus mensajes

Las publicaciones se hicieron públicas horas antes del ataque. Por lo que de inmediato, los compañeros las hallaron y dieron parte a las autoridades.

En las fotografías, se observan:

Armas blancas

Guantes

Gas lacrimógeno

Máscara y sudadera con capucha

Sudadera y armas que presuntamente usó Lex Ashton en el CCH Sur. Foto: Facebook

Hasta el momento, continúan las investigaciones para determinar responsabilidades. Se desconoce el motivo por el Lex Ashton “N” realizó el ataque, así cómo fue que logró ingresar con arma al CCH Sur.

Las clases en la institución están suspendidas hasta nuevo aviso.

Historias recomendadas:

VIDEO: Investigan Atropellamiento Múltiple Afuera de Bar en Azcapotzalco, CDMX; Conductor Huyó

EPP