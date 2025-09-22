CCH Sur: Estudiantes Narran Ataque y Asesinato de Compañero Hoy; Jóvenes Exigen Justicia

Este lunes 22 de septiembre 2025, un estudiante del CCH Sur fue asesinado al interior del plantel de la UNAM. El ataque causó pánico entre estudiantes, maestros y administrativos, quienes desconcertados trataron de ponerse a salvo. ¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el plantel de bachillerato ubicado en el Boulevard Cataratas, en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Coyoacán. Luego de llamadas de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron a la zona para verificar la situación.

Noticia relacionada: Clara Brugada se Pronuncia sobre Muerte de Estudiante en CCH Sur

Los policías fueron informados que un alumno que portaba capucha ingresó y agredió con un arma blanca a un compañero identificado como Javier “N”.

Resultado de esto, el lesionado perdió la vida

En tanto, un trabajador resultó lesionado, al igual que el agresor. Este último se encuentra bajo el resguardo de las autoridades.

¿Cómo fue la agresión en el CCH Sur?

Luego de darse a conocer el fallecimiento de Javier, los estudiantes compartieron en redes sociales cómo vivieron este terrible momento, pues se encontraban en clases. Debido a que muchos de ellos son menores de edad, es necesario resguardar su identidad.

En grupos donde comparten información de su escuela, los alumnos del CCH Sur aseguraron que el agresor es alumno del plantel, a quien tienen plenamente identificado, a pesar de portar “maquillaje de payaso a manera de máscara”, indicaron.

Él llegó y atacó a Javier, un estudiante que estaba sentado en la banqueta comiendo lagrimitas (chicharrones) con su novia

Según el testigo, el agresor comenzó a golpear a la víctima y posteriormente sacó un arma blanca y lo apuñaló en el cuello y el abdomen:

ante la presencia de su novia Guadalupe, quien comenzó a gritar y a pedir auxilio

Video: Suspenden Clases en CCH Sur luego de Muerte de Estudiante; Esto Dijo la UNAM del Caso

Asimismo, refieren que luego de atacar a Javier, el joven intentó hacer lo mismo con la novia de la víctima, no obstante, ella logró defenderse y pudo correr para pedir ayudar.

Un empleado de la zona de mantenimiento que también quiso detenerlo, fue atacado con el arma blanca siendo herido y trasladado al hospital

En los relatos, los estudiantes aseguran que trataron de detener al sospechoso, quien al verse acorralado se dirigió hasta un edificio (IM), donde subió al tercer piso y desde ahí se lanzó al vacío en un intento por acabar con su vida.

Sin embargo, resultó con fracturas en ambas piernas, según reportes. Por lo que elementos de seguridad lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica, pero bajo resguardo.

Hubo otro conato de pelea en la ambulancia. Tristemente, el ataque para el alumno de tercer semestre, fue mortal

Estudiantes de CCH Sur exigen justicia

Después de informarse el fallecimiento de su compañero Javier, los alumnos dicen sentirse muy tristes y molestos, pues se supone que la escuela debe ser un lugar seguro y nadie debe morir ahí.

Estamos de luto. Me siento muy triste. Fue algo inesperado pero producto de una mala gestión del alumnado y falta de programas reales que nos apoyen a cuidar la salud mental

Asimismo, refieren que la revisión de credencial no es suficiente para brindar seguridad, debido a que el agresor fue un integrante del CCH Sur.

El chavo que se metió a hacer todo eso, era un estudiante, aun teniendo toda esa seguridad (en la escuela), el chavo era estudiante y se pudo haber metido

Mientras que otros alumnos llaman a hacer una asamblea con la finalidad de realizar un paro de labores u otras acciones para exigir seguridad y justicia.

Lo que ocurrió el día de hoy fue grave y si lo dejamos pasar solo por flojera y apatía, nunca va a mejorar la situación en el plantel, hagamos algo amigos. Hagamos algo mas productivo que un paro

Historias recomendadas:

EPP