Héroe de Iztapalapa: Muere Chófer de Micro que Ayudó a Pasajeros en Explosión de Pipa

Erick Vicente Acevedo Romero conocido como el “Héroe de Iztapalapa”, por ayudar a varias personas durante la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, murió este viernes luego de varios días de una intensa lucha por sobrevivir; esta es su historia.

La familia del joven chofer de 33 años de edad, quien se desempeñaba como conductor de un microbús, confirmó el fallecimiento. Erick, deja en orfandad a un niño de 8 años de edad.

Noticia relacionada: Giovani Luchó 9 Días luego de Explosión de Pipa en CDMX; Soñaba con Ser Ingeniero

El operador de la unidad que circulaba hacia el paradero de Santa Marta, reaccionó de inmediato cuando vio que una enorme nube blanca invadía las inmediaciones del distribuidor vial.

Por ello, detuvo la marcha de su camión para que las personas pudieran ponerse a salvo. Él también descendió del microbús, pero al ver que los pasajeros se quedaron arriba, decidió regresar a ayudarlos.

A lo mejor él se hubiera salvado, no hubiera corrido el riesgo de quemaduras está al 100% de su cuerpo. La gente dice que mi hermano es un héroe al tratar de sacar a mucha gente de explosión, dicen personas que si no hubiera sido por él, a lo mejor no estarían vivas todavía, dijo su hermano Mario

A pesar de sus lesiones, Erick logró incorporarse para pedir ayuda, no solo para él, también para todos los que gritaban de dolor en el caos:

En el momento de la explosión él todavía estaba consciente, él veía y podía hablar, él le pidió a una muchacha que lo auxiliara marcándole a mi hermano, y la señorita le marcó a mi hermano y le dijo que había ocurrido un accidente

Video: Muere Erick Vicente Acevedo, "El Héroe de Iztapalapa"; Familia Esperaba Milagro que No Llegó

Su amigo payasito pidió ayuda para encontrarlo

Debido al caos en la zona, su familia no lograba dar con su paradero. Tardaron 14 horas para hallarlo luego de 10 visitas a hospitales.

El payasito, Luis Antonio Nolasco, se volvió viral al hacer un llamado de auxilio para dar con él.

Sus familiares lo estamos buscando en los hospitales que según no está en uno, no está en otro, por lo que ahorita lo estamos buscando es por su tatuaje en una mano, dijo a los medios

El tatuaje de un rosario en la mano fue clave para dar con Erick, quien debido a sus lesiones quedó prácticamente irreconocible.

Erick Vicente Acevedo Romero luchó por su vida en el hospital General Rubén Leñero, donde los médicos lo atendían por quemaduras severas en el 100% de su cuerpo. Su familia esperaba un milagro, pero lamentablemente nunca llegó.

Erick es el tercero de 6 hijos, desde pequeño, su pasión fue el volante y los autos, hace 10 años, comenzó a manejar camiones de pasajeros. Ahora también será recordado por ser el "Héroe de Iztapalapa".

Historias recomendadas:

EPP