'Héroe de Iztapalapa': ¿Quién Es Erick Acevedo que Permanece Grave por de Explosión de Pipa?

Luego de la tragedia por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, surgió una historia que transmite un acto de valentía: la de Erick Acevedo Romero, un chófer de transporte público, quien se arriesgó para intentar salvar a sus pasajeros.

A través de redes sociales circulan varios e imágenes del momento de la explosión, en algunos de ellos, se puede ver cómo el microbús que manejaba Erick queda envuelto en una nube de gas; segundos después, el fuego lo consume por completo.

De acuerdo con testigos, Erick logró detener la unidad y pedir a los pasajeros que bajaran. Sin embargo, al notar que algunos permanecían dentro, regresó a auxiliarlos uno por uno. Fue en ese momento cuando el fuego alcanzó al camión y ocurrió la explosión que lo dejó gravemente herido.

“Quizá mi hermano se hubiera salvado si huía, pero eligió arriesgarse para que otros vivieran. La gente lo llama héroe porque gracias a él varias personas siguen con vida”, contó su hermano Mario Brad Acevedo Romero, quien permanece junto a su familia afuera del hospital.

"Hay poca probabilidad de que viva", afirma su hermano

Tras el siniestro, Erick estuvo desaparecido por horas. Sus familiares y amigos recorrieron al menos diez hospitales hasta dar con él, identificado gracias al tatuaje de un rosario en su mano izquierda, símbolo de su fe.

El Héroe de Iztapalapa fue ingresado al Hospital General Rubén Leñero, donde médicos confirmaron que presenta quemaduras en el 100% de su cuerpo y permanece en estado crítico, bajo coma inducido.

Erick es padre de un niño de ocho años y tercero de seis hermanos. Desde pequeño mostró gusto por los vehículos y hace una década comenzó a conducir unidades de transporte público.

Hoy su nombre se escucha en memoriales improvisados con flores y veladoras en la zona de la explosión, donde vecinos y pasajeros elevan plegarias por su recuperación.

