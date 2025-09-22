VIDEO: Investigan Atropellamiento Múltiple Afuera de Bar en Azcapotzalco, CDMX; Conductor Huyó
Así captaron el momento exacto del atropellamiento múltiple que se registró afuera de un bar en la alcaldía Azcapotzalco en CDMX
Un atropellamiento múltiple dejó al menos 5 personas lesionadas afuera de un bar en la alcaldía Azcapotzalco, CDMX; esto sabemos del caso. Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron al exterior de un establecimiento ubicado el número 3140 de la Av. Cuitláhuac a la altura de la calle Nilo, colonia Clavería.
A través de redes sociales se dio a conocer el video que captó el momento exacto del incidente. En las imágenes se observa cuando los jóvenes están conversando a nivel de la banqueta alrededor de las 3:00 de la madrugada.
Mientras platican, se ve a los vehículos circular por la vialidad de manera normal. Sin embargo, un auto color negro que circulaba en los carriles de alta, es el que los atropella.
¿Qué se sabe del atropellamiento múltiple en Azcapotzalco?
El video muestra cuando el auto involucrado cambia de carril rápidamente y embiste a los jóvenes. Otros de sus acompañantes observaron el instante del accidente y a pesar del susto, de inmediato corrieron a ayudar a las víctimas.
Los servicios de emergencia llegaron a la zona para brindar los primeros auxilios y determinaron trasladar a los heridos de entre 21 y 25 años de edad hasta el Hospital Rubén Leñero, debido a la gravedad de sus lesiones.
Hasta el momento se desconoce el paradero del automovilista, quien luego de atropellar a las personas se dio a la fuga y kilómetros adelante abandonó la unidad. Elementos de seguridad investigan los hechos y ya buscan al responsable para deslindar responsabilidades.
