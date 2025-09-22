VIDEO: Investigan Atropellamiento Múltiple Afuera de Bar en Azcapotzalco, CDMX; Conductor Huyó

Un atropellamiento múltiple dejó al menos 5 personas lesionadas afuera de un bar en la alcaldía Azcapotzalco, CDMX; esto sabemos del caso. Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron al exterior de un establecimiento ubicado el número 3140 de la Av. Cuitláhuac a la altura de la calle Nilo, colonia Clavería.

A través de redes sociales se dio a conocer el video que captó el momento exacto del incidente. En las imágenes se observa cuando los jóvenes están conversando a nivel de la banqueta alrededor de las 3:00 de la madrugada.

Mientras platican, se ve a los vehículos circular por la vialidad de manera normal. Sin embargo, un auto color negro que circulaba en los carriles de alta, es el que los atropella.

Video: Buscan a Conductor que Atropelló a 5 Jóvenes en Azcapotzalco

¿Qué se sabe del atropellamiento múltiple en Azcapotzalco?

El video muestra cuando el auto involucrado cambia de carril rápidamente y embiste a los jóvenes. Otros de sus acompañantes observaron el instante del accidente y a pesar del susto, de inmediato corrieron a ayudar a las víctimas.

Los servicios de emergencia llegaron a la zona para brindar los primeros auxilios y determinaron trasladar a los heridos de entre 21 y 25 años de edad hasta el Hospital Rubén Leñero, debido a la gravedad de sus lesiones.

Hasta el momento se desconoce el paradero del automovilista, quien luego de atropellar a las personas se dio a la fuga y kilómetros adelante abandonó la unidad. Elementos de seguridad investigan los hechos y ya buscan al responsable para deslindar responsabilidades.

