Localizan a 4 Hermanos que Desaparecieron al Mismo Tiempo en Acapulco, Guerrero, ¿Qué Pasó?

Cuatro hermanos de distintas edades desaparecieron al mismo tiempo en Acapulco, Guerrero, finalmente fueron localizados, pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde estuvieron casi una semana? Esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los menores de edad Olea Ramírez fueron vistos por última vez en una parte baja del río que atraviesa el poblado “Kilómetro 30”, una zona rural del puerto guerrerense.

Según testigos, el 17 de septiembre los niños estaban jugando en dicho sitio, sin embargo, la familia se preocupó cuando no volvieron a casa. Por ello, acudieron ante las autoridades para hacer el reporte correspondiente.

Los pequeños fueron identificados como:

María del Rosario de 13 años

de 13 años Grisel de 12 años

de 12 años Jesús Gerardo de 10 años

de 10 años Yoel Olea Ramírez de 8 años

Una vez que se publicaron las fichas de búsqueda, los pobladores y vecinos comenzaron una intensa campaña en redes sociales para pedir ayuda y dar con ellos lo más pronto posible, debido al temor de que hubieran sido arrastrados por la corriente o estar en alguna situación de riesgo.

¿Qué pasó con los hermanos que estaban desaparecidos en Acapulco, Guerrero?

Luego de varios días de estar desaparecidos, los hermanos Olea Ramírez fueron localizados. Las autoridades locales informaron que los pequeños estaban a salvo en el estado de Morelos.

Se sabe que los pequeños llegaron a la comunidad del “Kilómetro 30”, solo de paso, pues su objetivo era trasladarse hasta otro poblado llamado “Kilómetro 21”. En este lugar se encontraron con familiares para pedirles ayuda.

Lo anterior, porque presuntamente en su vivienda eran víctimas de violencia. Por ello, les brindaron auxilio y fueron enviados con su hermana mayor identificada como Citlali Olea, quien se comunicó con las autoridades para informarles sobre el paradero de los hermanos.

Hasta el momento se sabe que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y determinar qué ocurrió, así como intervenir en caso de que los menores vivan en una situación de violencia intrafamiliar.

