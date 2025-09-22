Fiscalía de Coahuila Investiga Como Presunto Homicidio la Muerte de "Papayita" en Torreón

El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría del Trabajo y en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), dio a conocer que se da puntual seguimiento al caso de Carlos Gurrola Arguijo, quien el pasado 30 de agosto del 2025, resultara afectado por la ingesta de una sustancia tóxica, que comprometió su salud y vida.

La Fiscalía del estado realiza todas las investigaciones conducentes y seguirá con la carpeta de investigación abierta, así como recabando mayores datos de prueba. Para ello, Servicios Periciales y el Ministerio Público llevan a cabo entrevistas con compañeros de la persona fallecida, así como con personal administrativo de la empresa, además de la inspección de los videos del lugar.

Carlos Rangel, delegado de la Fiscalía en la Región Laguna, mencionó que se da un seguimiento puntual al caso y atención a la familia de la víctima.

Hasta ahorita la investigación esta en el área de homicidios. Se abre la carpeta de investigación por homicidio

Exigen justicia para Carlos Gurrola "Papayita" en Torreón

Este 21 de septiembre del 2025, familiares y amigos de Carlos Gurrola realizaron una serie de manifestaciones y bloqueos en la carretera Torreón-San Pedro, exigiendo justicia por la muerte de Carlos, mejor conocido como El Papayita.

El contingente de manifestantes partió del Ejido La Concha con rumbo a un supermercado localizado en la Colonia Senderos, en Torreón. Ahí colocaron pancartas y realizaron el cierre de la tienda.

Eugenia, sobrina de Carlos, comentó que la manifestación se realizó con el fin de exigir una investigación clara y concisa que permita esclarecer la muerte de su familiar.

